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سياسة|إمارات عربية متحدة

مسؤول إماراتي كبير يزور إيران غدا للمرة الأولى منذ 2016

قيمة المبادلات التجارية بين إيران والإمارات بلغت 13 مليارا و500 مليون دولار
ترتبط إيران والإمارات بعلاقات جيدة على المستويين الاقتصادي والتجاري (الجزيرة)
5/12/2021

سيزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران غدا الاثنين، للمرة الأولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقالت الوكالة -اليوم الأحد- إن الشيخ طحنون بن زايد سيصل إلى طهران غدا بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الوكالة، فإن المسؤول الإماراتي سيلتقي أثناء زيارته شمخاني، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المحليين، موضحة أن من المتوقع "مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة" خلال الزيارة.

وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري زار الشهر الماضي الإمارات والكويت، في خطوة انفتاح جديدة على الدول الخليجية.

وتبادل الزيارات أمر نادر بين إيران وبعض دول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية الجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن ولبنان.

وعلى الرغم من التوتر بين إيران والسعودية، المتحالفة مع الإمارات، ترتبط طهران وأبو ظبي بعلاقات جيدة على المستويين الاقتصادي والتجاري. وخفضت أبو ظبي من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016، بعد قطع السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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