قدموا مقترحا بديلا.. سكان حي "ألماظة" بالقاهرة يلجؤون للقضاء لمنع هدم منازلهم

القاهرة- منذ الإعلان عنه لأول مرة في يونيو/حزيران العام الجاري؛ لا يزال مشروع تطوير منطقة "ألماظة" الواقعة شرقي العاصمة المصرية القاهرة -عبر توسيع أحد أبرز شوارعها وما يتطلبه من إزالة عدد من المباني- يثير أزمات بين السلطات المصرية وسكان المنطقة.

وأعلن محامو مكتب "دفاع" لأعمال المحاماة والقانون رفع دعوى قضائية نيابة عن بعض أهالي المنطقة للطعن في المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 3025 لسنة 2021 والتي تتيح الاستيلاء على الأراضي والعقارات الواقعة في نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيدا لنزع ملكيتها.

مقترح بديل

ووفق المحامي والحقوقي المصري خالد علي، فقد قدم أهالي المنطقة مقترحا آخر بدلا من خطة السلطات التي تقضي بإزالة 39 عمارة سكنية يقطنون بها، ويقضي بأن يتم ترحيل سور مطار "ألماظة" -بالجانب الآخر من الطريق- بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع.

وأكد الأهالي أنهم لا يعارضون أعمال التطوير، ولكن يطالبون بالبديل المتاح الذي يوازن بين كافة المصالح، مؤكدين أن نقل سور المطار وزحزحته قليلا إلى الداخل سيسمح بالتوسعة اللازمة، ويحمي الأهالي من هدم منازلهم.

كما رأى الأهالي -وفق علي- أن التعويضات المقترحة من الدولة -تقدر بـ8 آلاف جنيه للمتر- لا تقترب من القيمة الحقيقية للأرض في المنطقة التي تتجاوز 35 ألف جنيه، ما يجعل الحصول على سكن بديل -بنفس المستوى وبمبلغ التعويض المقدر من الدولة- أمرا شبه مستحيل.

وفي أكثر من مناسبة شدد أهالي المنطقة على أنهم لا يسكنون في مساكن عشوائية تم بناؤها بعيدا عن تخطيط الدولة بل في واحد من الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية.

وعود قديمة

كانت جريدة الشروق المصرية قد نقلت في يوليو/تموز الماضي تطمينات لمسؤولين مصريين بعدم الشروع في إزالة المباني إلا بعد الوصول لاتفاق مرض مع أهالي المنطقة.

ووفق الشروق فقد أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية العمل على دراسة متأنية لقرار الإزالة من الجهات المعنية، وأنه لن يتم تنفيذ الإزالة إلا بعد الوصول مع المواطنين إلى قدر كبير من القناعة والرضا، موضحا أنه جارٍ وضع مقترحات وبدائل مرضية للمواطنين وعرضها عليهم، "حتى لا نضر بمصالح المواطنين".

يذكر أن الجريدة الرسمية في مصر نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا صادرا عن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي يقضي بـ"إزالة جميع العقارات السكنية المطلة على شارع حسين كامل سليم الرئيسي بمنطقة ألماظة التابعة لحي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة".

ونصّ القرار على "الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم، باعتبار ذلك من أعمال المنفعة العامة، في إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة".