سماع دوي انفجارات من قاعدة أميركية على الحدود السورية العراقية

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات عدة داخل القاعدة الأميركية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن انفجارين هزّا منطقة الـ55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، وتوجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي.

وأشار إلى أن طيرانا مروحيا تابعا للتحالف حلّق صباح اليوم الأحد في أجواء المنطقة، عقب ذلك هزّ أنحاءها انفجار أول متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.

ولفت المرصد إلى أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارين، إن كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاق صواريخ من القاعدة، أم عن استهداف جديد للقاعدة.

ولم يصدر عن واشنطن أو قيادة التحالف الدولي تعليق فوري بشأن طبيعة تلك الانفجارات.

وأقيم الموقع العسكري الأميركي عام 2014 عندما سيطر مقاتلو تنظيم الدولة على شرق سوريا، عند الحدود مع العراق.

والتنف هو الموقع الوحيد الذي فيه وجود أميركي كبير في سوريا خارج الشمال الذي يسيطر عليه المقاتلون الأكراد المدعومون من واشنطن.