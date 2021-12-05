تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|سوريا

سماع دوي انفجارات من قاعدة أميركية على الحدود السورية العراقية

قاعدة التنف العسكرية تقع في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن (الجزيرة)
5/12/2021

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات عدة داخل القاعدة الأميركية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن انفجارين هزّا منطقة الـ55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، وتوجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي.

وأشار إلى أن طيرانا مروحيا تابعا للتحالف حلّق صباح اليوم الأحد في أجواء المنطقة، عقب ذلك هزّ أنحاءها انفجار أول متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.

ولفت المرصد إلى أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارين، إن كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاق صواريخ من القاعدة، أم عن استهداف جديد للقاعدة.

ولم يصدر عن واشنطن أو قيادة التحالف الدولي تعليق فوري بشأن طبيعة تلك الانفجارات.

وأقيم الموقع العسكري الأميركي عام 2014 عندما سيطر مقاتلو تنظيم الدولة على شرق سوريا، عند الحدود مع العراق.

والتنف هو الموقع الوحيد الذي فيه وجود أميركي كبير في سوريا خارج الشمال الذي يسيطر عليه المقاتلون الأكراد المدعومون من واشنطن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

نيويورك تايمز: إيران وراء هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في سوريا الشهر الماضي ردا على غارة إسرائيلية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الغارة بطائرات مسيرة والتي استهدفت قاعدة أميركية في التنف (جنوبي سوريا) الشهر الماضي كانت ردا إيرانيا على غارة إسرائيلية في سوريا.

Published On 19/11/2021
epa05935414 A Soldier of the People's Protection Units (YPG) Kurdish militia stand guard next to a US eight-wheeled armored fighting vehicles, near al-Ghanamya village, al-Darbasiyah town at the Syrian-Turkish border, Syria, 29 April 2017. The Turkish army allegedly shelled several locations belonging to the YPG a day earlier with no casualties. EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

لا خطط لتغيير في الوجود الأميركي بسوريا.. واشنطن ستبقي 900 جندي لدعم القوات التي تقودها الوحدات الكردية

نقل موقع بوليتيكو عن مصدر بارز في الإدارة الأميركية قوله إن نحو 900 جندي أميركي سيبقون في سوريا لمواصلة تقديم الدعم والمشورة لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها الوحدات الكردية.

Published On 27/7/2021
epa05935420 A US army soldier stands on an eight-wheeled armored fighting vehicle, near al-Ghanamya village, al-Darbasiyah town at the Syrian-Turkish border, Syria, 29 April 2017. The Turkish army allegedly shelled several locations belonging to the YPG a day earlier with no casualties. EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

القوات الأميركية بسوريا.. هذه أهدافها ومواقعها

تتمتع الولايات المتحدة الأميركية بحضور عسكري معتبر بسوريا يتفاوت بين قواعد ذات طبيعة ارتكازية، ونقاط عسكرية متقدمة لدعم المعارك والمواجهات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومساندة قوات سوريا الديمقراطية.

Published On 26/4/2018
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة