بعد استضافة مطرب شيماء.. غضب في مصر بسبب تركيز الإعلام على القضايا "التافهة"

القاهرة- قفز الإعلامي المصري شريف عامر إلى صدارة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقة الخميس الماضي من برنامجه "يحدث في مصر"، والتي استضاف فيها مغنيا شعبيا يدعى "يوسف سوستة" شهدت الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لأغنية له تحمل اسم "مهرجان شيماء"، وهي ضمن موجة ما عرفت في السنوات الأخيرة بـ"أغاني المهرجانات".

الأغنية المذكورة لفتت الأنظار بسبب غرابة كلماتها، فضلا عن طريقة تصويرها، وكان مثيرا أن تقدر مشاهداتها بالملايين خلال أيام قليلة رغم الانتقادات الموجهة لها.

وجاءت استضافة "سوستة" على قناة "إم بي سي مصر" المملوكة للسعودية لتجر انتقادات كثيرة إلى مذيع الحلقة شريف عامر، حيث اعتبر البعض أن الأمر بمثابة سقطة له وللقناة، وأنه ربما أراد تحقيق شهرة تدفع به إلى مصاف إعلاميي الصدارة في مصر، خاصة أنه جاء وسط اشتعال الأزمة بين نقابة المهن الموسيقية ومن يطلق عليهم "مطربي المهرجانات" منذ منتصف الشهر الماضي، بعد إيقاف النقابة 19 منهم من العمل.

وركز البعض على ما رأوه في هذه الاستضافة من اهتمام بتوافه الأمور على حساب الانشغال بقضايا الوطن الحقيقية أو بتسليط الضوء على النماذج الإيجابية والملهمة في مصر.

بدوره، رد عامر على منتقدي الحلقة عبر عدد من التغريدات على حسابه بموقع تويتر قال فيها إن مصر يوجد بها 100 مليون إنسان، وإنه لا أحد يملك منعا ولا حظرا في عصر له أدوات جديدة.

وادعى عامر وجود خلل جسيم في فهم طبيعة العمل الصحفي، على حد قوله، معتبرا أن الصحافة تنقل ولا تروج، تناقش ولا تحاكم، وأن المجتمع الذي نخدمه لا هو جهنم ولا المدينة الفاضلة.

#شريف_عامر

سقطة كبيرة لإعلامي محترف ،، مصر بها آلاف الموهبين والمخترعين الذين يستحقون تسليط الضوء عليهم بدلا من هؤلاء التوافه — شكشك بيك – 2 (@alhassan_magdy) December 4, 2021

#شريف_عامر

هل يعلم انه الان اصبح موظف فى هدم تاريخ ورقة مصر بتعليمات كفيلة. ؟؟؟

الان تاكدت ان مصر ام كلثوم وحليم وعبدالوهاب كانت واجعة ناس كتير وقرروا مترجعشى تانى. ولازم مصر تبقى بيكا وشاكوش وسوسته .

خسارة. …مليون خسارة. يا شريف — Ahmed Gomaa Aswan (@AswanGomaa) December 3, 2021

الإعلام كل يوم بيسقط من نظرنا.

إحنا في زمن المسخ، مش كفايه اليوتيوب، لا كمان الساده الإعلاميين بيطلّعوا النماذج دي على التلفزيون و يبروزوها و يدخّلوها كل بيت.

كفاية هدم و إحباط في المجتمع#شريف_عامر — Mohanad Magdi (@MohanadMagdi) December 3, 2021

فيه خلل جسيم في فهم طبيعة العمل الصحفي بأنواعه.

بشرط الصدق،و عدم الاختلاق :

الصحافة تنقل و لا تروج، تناقش و لا تحاكم.

الصحافة تلقي ضوء على المجتمع الذي تخدمه سلبا و ايجابا طالما لم يكن في ذلك خرقا لقانون او كذب و اختلاق.

و المجتمع الذي نخدمه لا هو جهنم ولا المدينة الفاضلة. — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) December 4, 2021

ببساطة ؛مصر ١٠٠ مليون .فيها كل حاجة.نفهم،نشوف،نقرر ، و نعالج بدون ترفع و تجاهل،لأننا لا نملك منعا ولا حظر في عصر له ادوات جديدة لا اوراق اعتماد فيها.

شخصية تتحول لعنوان ساعة ، و تختفي او تستمر. كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه.

تحياتي و تقديري للجميع. — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) December 3, 2021

أين العلماء والرموز؟

فريق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رفضوا تبريرات شريف عامر، ورأوا في تغريداته خلطا بين عرض الأسوأ على الجمهور والاحتفاء به وبين المسؤولية القيمية والأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها الإعلامي.

وتساءل بعضهم عن سبب الاهتمام الإعلامي الواسع بقضية المهرجانات وغيرها من القضايا المثيرة بحثا عن المشاهدات، وتجاهل الشخصيات العامة والرموز والعلماء المصريين الذين يحتفي بهم العالم، والأحداث المهمة التي تدور على أرض مصر.

واختار بعض رواد مواقع التواصل المشاركة في انتقاد سلوك الإعلام المصري باستضافة هذه الشخصيات، وذلك عبر طريقة أخرى هي نشر نماذج مشرفة لمواطنين مصريين يستحقون اهتمام وسائل الإعلام.

في المقابل، رفض البعض تكثيف الهجوم على شريف عامر كونه مجرد ناقل للخبر، وأن ما قام به نوع من "أكل العيش"، فضلا عن كونه مجرد ترس في منظومة سيئة.

بصراحة مبررات #شريف_عامر أسوأ من الاستضافة!

لإن الاستضافة ممكن تكون غلطة وتعدي،ولكن مبرراته تدل على إن فيه خلط في الدماغ بين عرض الأسوأ على الجمهور والاحتفاء به وبين المسئولية القيمية والأخلاقية التي ينبغي أن يكون عليها الإعلامي الحر الشريف!

فهو مصمم على الانحراف والكبر والتعالي! — محمد سعد الأزهري (@mohamadalazhary) December 4, 2021

الدنيا مقلوبه علي #شريف_عامر وبتاع ترند #شيماء بدل ما تاخدكم العصفوره كالعاده أتكلموا عن أغلب الإعلام المقرف اللي لا يمثل المصريين، عايزين نرجع ماسبيرو بقوه، عايزين قنوات ليها نهج محترم يساعد في توعيه الناس إنما شريف وغيره حياله موظفين مأجورين في قنوات ليها توجه مضاد وواضح — Ashgaan Nabil (@Dr_7738JenaNAI) December 3, 2021

الدول التي تستضيف ابو شيماء على قنواتها التلفزيونية وتهاجم وتتجاهل ابو تريكة وعصام حجي وأمثالهم من النماذج المشرفة لها

أعلم أن هذه الدولة لا خير ولا أمل فيها وعليك ان ترحل منها ان كنت تريد حياة كريمة #شريف_عامر pic.twitter.com/IOPwdMGE9c — 🇹🇷 معاوية (@fuqh8FlV9tPMaBp) December 3, 2021

حد يقول للإعلام المفروض الناس دي هيا اللي تظهر على الشاشه وتكلمو عنهم#شريف_عامر https://t.co/f2O8mh4eUS — mohmad abass (@mohmadmeke) December 5, 2021

الشخصية الثانية اكيد برضو محدش يعرفها

هي الباحثة إلهام فضالي من بني سويف أصبحت تتصدر مجلة Nature العالمية بنشر بحث علمي سيحدث ثورة في علوم تكنولوجيا البيانات وفازت بجائزة إنجاز العام في الفيزياء عن بحثها

بجامعة أيندهوڤن الهولندية 👇 — MimoElmasry 𓆃𓀵 🇪🇬 (@mimobasha67) December 4, 2021

انتقاد ملوش لزمه لـ الاستاذ #شريف_عامر مش هو ال عمل الفيديو ومش هو ال خلاه غني ومش هو ال خلاه نشرو ومش هو ال خلي الاغنيه تعجب 6 مليون مشاهد..

هو صحفي ناقل للخبر وبيعمل حلقه هتجيب مشاهدات.. ده شغله واكل عيشه..

يتبع⬇ — 💫Mŏɦăɱĕɗ Aƅŏ ĕlɦăĵ🇪🇬 (@m0elhaj) December 4, 2021

مصر مليئة بالنماذج المشرفة الناجحة وانت جايبلنا وزة

المهندسة بسنت الغريانى أول مهندسة مصرية تتولى مسئولية تأمين سلامة منصة بترول بحرية👏 #نماذج_مصرية_مشرفة#شريف_عامر#عظيمات_مصر

pic.twitter.com/13tmGGvncS — ❤✌الانسة حنفى ✌❤ (@8Krc11BbG8yyZLC) December 4, 2021

ليست المرة الأولى

يذكر أن انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي لشريف عامر تكررت في الفترة الأخيرة، وكان أبرزها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد استضافته مواطنا زعم أنه يعمل "محللا شرعيا"، وقال إنه تزوج 33 مرة بهدف إعادة المطلقات إلى أزواجهن، على غرار دور الفنان عادل إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال" وفيلم "زوج تحت الطلب"، معللا ذلك بحماية البيوت من "الخراب".

لكن بعد كثرة الهجوم عليه والمطالبة بمحاكمته خرج المحلل المزعوم في تصريحات تلفزيونية لينفي الواقعة ويدّعي أنه تم وعده بمبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه (لم يتقاضاها) لإشعال "الترند"، فضلا عن وعد بأن يصبح نجما سينمائيا.

شريف عامر:

المحلل

+

شيماء

=

مقاطعة — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) December 3, 2021

أي جريمة أكبر؟

إستضافة سوسته؟

أم إستضافة المحلل المزعوم الذي تزوج 33سيدةhttps://t.co/nEPbsN8xRf#شريف_عامر pic.twitter.com/F20055ya2G — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 3, 2021