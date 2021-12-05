اليمن.. احتجاجات في عدن والمكلا تنديدا بتردي الوضع المعيشي

تظاهر عشرات اليمنيين، مساء أمس السبت، في محافظتي عدن (جنوب) وحضرموت (جنوب شرق) للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن عشرات المحتجين تظاهروا في مديريات دار سعد والمنصورة والشيخ عثمان بعدن، وقطعوا عددا من الشوارع الرئيسية، وأضرموا النيران في إطارات المركبات، ومنعوا السيارات من العبور.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عشرات المحتجين تظاهروا في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، تنديدا بانهيار العملة وارتفاع الأسعار.

وفي سياق متصل، لوّح وزير الصحة قاسم بحيبح بالاستقالة من منصبه، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وغرّد بحيبح قائلا "الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية أصبح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل وإنقاذ عبر دعم عاجل".

وأضاف "إذا كانت الاستقالة سبيلا لحل الأزمة فكثير منا نحن الوزراء مستعدون لها"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ أسابيع، يشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة إثر تدهور غير مسبوق للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 1690 ريالا في تداولات أمس السبت.

وقبل اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.

وقد أدى التراجع في سعر العملة إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة تدهور الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر​​​​​​​.