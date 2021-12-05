تناولت سبل دعم العلاقات وتعزيزها.. أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلّم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الديوان الأميري بالدوحة.

كما تتضمن الرسالة دعوة أمير قطر لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، ولا سيما على مستوى القيادة، بعد انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في قمة خليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة، أنهى أزمة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.