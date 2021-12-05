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سياسة|قطر

تناولت سبل دعم العلاقات وتعزيزها.. أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز

سمو الأمير يتسلم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها سلمها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة (الصحافة القطرية)
5/12/2021

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلّم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الديوان الأميري بالدوحة.

كما تتضمن الرسالة دعوة أمير قطر لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، ولا سيما على مستوى القيادة، بعد انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في قمة خليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة، أنهى أزمة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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Published On 29/11/2021
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