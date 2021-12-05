سفير تركيا بالدوحة: زيارة أردوغان لقطر ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين

قال السفير التركي في قطر محمد مصطفى كوكصو إن الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا التي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء القادم؛ ستشهد التوقيع على مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وأضاف كوكصو -في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه- أن الدورة التي سيرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار، والإغاثة، والشباب والرياضة، وتنظيم الفعاليات، والدبلوماسية، والتنمية، والصحة.

ويصل الرئيس التركي إلى قطر غدا الاثنين، حيث سيترأس وفد تركيا في اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة.

ولفت كوكصو إلى أنه منذ تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا وقعت أكثر من 60 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية.

وشدد على أن تلك الاجتماعات المتتالية والزيارات المتبادلة في وقت قريب وقصير تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل وتنسيق الجهود باستمرار، كما أنها تعد في الوقت نفسه أحد مظاهر قوة الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين.

وجهات نظر متقاربة

وأكد كوكصو أن قطر وتركيا تلتقيان في وجهات النظر حول العديد من الملفات، وأبرزها أزمة الحرب في سوريا، والوضع السياسي المتأزم في ليبيا، ومجال مكافحة الإرهاب.

وشدد السفير كوكصو على أن هناك تنسيقا دائما بين أنقرة والدوحة في ما يخص الشأن الأفغاني، حيث يدور بينهما نقاش بشكل دائم بشأن الأوضاع الإنسانية والتطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

مشيرًا إلى أنه ظهرت ثمرة هذا التعاون في إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل، بوصفه شريان حياة لمن تقطعت بهم السبل في أفغانستان.

وأشاد كوكصو بما تقدمه قطر من رعاية إنسانية للأشقاء الأفغان الذين تستضيفهم مؤقتًا لحين انتقالهم إلى وجهتهم المقبلة، بالإضافة إلى جهودها الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني.

العلاقات الاقتصادية والتجارية

وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قال كوكصو إنها تشهد تطورا كبيرا وطفرة لا مثيل لها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 1.5 مليار دولار.

وأكد أن الصادرات الرئيسية التركية إلى قطر تشمل مستلزمات مواد البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، والمجوهرات، ومنتجات الألبان، في حين تأتي أهم الواردات من قطر إلى تركيا في مجالات الألمنيوم غير المعالج، والغاز المسال (LNG)، والمنتجات البلاستيكية.

وقال السفير التركي "هناك 183 شركة برأسمال قطري تعمل في تركيا، في حين هناك 711 شركة تركية عاملة في قطر، منها 47 شركة برأسمال تركي 100%، إضافة إلى 15 شركة مسجلة في المنطقة الحرة القطرية.

وأشار كوكصو إلى أن القيمة الحالية للاستثمارات القطرية في تركيا وصلت إلى 33.2 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2020، وتبلغ القيمة الحالية للاستثمارات التركية في قطر 32 مليون دولار.