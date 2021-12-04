نجاة حاكم ولاية بنجشير من انفجار في كابل

قال مسؤول بارز لوكالة الأنباء الألمانية -اليوم السبت- إن حاكم ولاية بنجشير في حكومة حركة طالبان نجا من انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال نائب رئيس الشرطة بالولاية عبد الحميد خراساني إن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت لدى مرور موكب مولوي قدرة الله، في تايماني بمنطقة الشرطة الرابعة.

غير أن خراساني قال إن الحاكم أو أيا من حرّاسه الشخصيين لم يصب في الانفجار، وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي وقوع الانفجار، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وعقب الانفجار، تم تطويق الموقع طبقا لما ذكره صاحب متجر في المنطقة للوكالة الألمانية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم الدولة الإسلامية تبنّى المسؤولية عن هجمات مماثلة.

وتحدث تفجيرات وعمليات اغتيال وقتل على نحو شبه يومي في أفغانستان، حتى بعد أن استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي.

وكانت بنجشير آخر منطقة في أفغانستان تسيطر عليها طالبان بعد معارك استمرت 6 أيام ضد قوات مناوئة بقيادة أحمد مسعود.