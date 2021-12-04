أحدث هجوم دموي.. مقتل أكثر من 30 في هجوم على حافلة ركاب وسط مالي

قالت السلطات المحلية في دولة مالي إن مسلحين قتلوا 31 شخصا -على الأقل- وسط البلاد أمس الجمعة، عندما فتحوا النار على حافلة تنقل ركابا إلى سوق محلية، في أحدث هجوم دموي بالمنطقة التي تشهد تمردا عنيفا.

وهاجم المسلحون الحافلة لدى مرورها على طريق من قرية سونجو إلى سوق في باندياجرا، التي تبعد عنها 10 كيلومترات، حسبما قال رئيس بلدية بلدة بانكاس مولاي جيندو.

وقال جيندو "أطلق مسلحون النار على الحافلة، ومزقوا الإطارات، وفتحوا النار على الناس"، وأضاف جيندو ومسؤول محلي آخر -تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه- أنه تأكد مقتل 31 على الأقل، وهناك آخرون كثر بين قتيل ومفقود.

وتقع القرى في قلب إقليم موبتي، الذي يشهد أعمال عنف من جانب متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وأظهرت مذكرة أمنية داخلية -قدمها مصدر- أن فرق الاستجابة الأولية بموقع الهجوم عثرت على 25 جثة محترقة في الحافلة.

وتزايدت هجمات المسلحين في أرجاء منطقة الساحل الأفريقي، في وقت أسفرت فيه عن قتل الآلاف وتشريد الملايين في كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر.