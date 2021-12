ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرة فرنسية-سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت، وذلك عقب وصوله إلى مدينة جدة بالسعودية بعد زيارته لكل من العاصمة القطرية الدوحة والإماراتية أبو ظبي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين بحثا العلاقات السعودية-الفرنسية، ومجالات الشراكة بين البلدين، كما بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وفي مؤتمر صحفي، عقب مباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة؛ قال الرئيس الفرنسي إنهما تواصلا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وأكدا له التزام الرياض وباريس بدعم الإصلاحات في لبنان بهدف إخراجه من أزمته.

وقال الرئيس الفرنسي -في تغريدة على تويتر- إنه أجرى مباحثات صريحة ومفيدة مع ولي العهد السعودي بشأن أولويات البلدين السياسية، التي هي الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الاهتمام الخاص بلبنان، على حد تعبيره.

وأشار إلى اتصال مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وقال إن الجانبين -الفرنسي والسعودي- التزما بالعمل معا من أجل دعم الإصلاحات في لبنان، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة، والحفاظ على سيادته.

Discussion franche et utile avec le prince héritier Mohammed ben Salmane sur nos priorités politiques : sécurité et stabilité dans la région avec une attention particulière au Liban. Nous avons appelé le Premier ministre libanais et avons pris ensemble des engagements. pic.twitter.com/OlI1ibb2OV

