الرئيس الفرنسي يصل إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن يبحث ماكرون وولي العهد السعودي مسائل إقليمية، منها القضية النووية الإيرانية، وكذلك لبنان.

وماكرون أول زعيم غربي يزور السعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

ويعدّ ماكرون السعودية مهمة للمساعدة على إبرام اتفاق سلام يشمل المنطقة مع إيران، كما ينظر إليها باعتبارها حليفا في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط حتى غرب أفريقيا، وحصنا في مواجهة الإخوان المسلمين.

وفرنسا أحد مورّدي الأسلحة الرئيسيين للمملكة، غير أنها تواجه ضغوطا متزايدة لإعادة النظر في مبيعاتها بسبب الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووصل ماكرون إلى السعودية قادما من قطر حيث أجرى مباحثات مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناولت المباحثات قضايا ثنائية واقتصادية واستثمارية بين البلدين.

وكان ماكرون بدأ جولته الخليجية من الإمارات أمس الجمعة حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأعلن على هامش الزيارة توقيع صفقة بموجبها تشتري الإمارات 80 مقاتلة فرنسية من طراز رافال بقيمة نحو 17 مليار دولار.