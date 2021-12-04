ماكرون: فرنسا تعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان

الرئيس الفرنسي أكد أن افتتاح البعثة المشتركة نهج مختلف عن الاعتراف أو الحوار السياسي مع طالبان.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن دولا أوروبية عدة تعمل على إقامة بعثة دبلوماسية مشتركة في أفغانستان من شأنها أن تمكّن سفراء تلك الدول من العودة إلى هناك.

وتسعى الدول الغربية لإيجاد سبيل للتعامل مع طالبان بعد عودة الحركة إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي تزامنا مع استكمال قوات تقودها الولايات المتحدة انسحابها من البلاد.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها، وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان وإعلانها حكومة مؤقتة.

وقال ماكرون، للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، قبل مغادرته إلى السعودية لاستكمال جولته الخليجية، "نفكر في تنظيم بين بلدان أوروبية عدة… موقع مشترك للعديد من الأوروبيين بما يتيح لسفرائنا الوجود".

وتحجم الولايات المتحدة ودول أوروبية وغيرها عن الاعتراف رسميا بحكومة طالبان، وتتهمها بالنكوص عن تعهداتها بتشكيل حكومة شاملة من الناحيتين السياسية والعرقية وفي مجال حفظ حقوق المرأة والأقليات، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال ماكرون "هذا نهج مختلف عن الاعتراف السياسي أو الحوار السياسي مع طالبان… سيكون لدينا تمثيل في أقرب وقت ممكن".

وفي بيان أعقب محادثات مع طالبان قبل أسبوع، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قد يفتح بعثة في أفغانستان قريبا.

وذكر البيان "أوضح وفد الاتحاد الأوروبي أن إمكان تدشين وجود بسيط على الأرض في كابل لا يترتب عليه الاعتراف (بطالبان)، وسيعتمد مباشرة على الوضع الأمني، وعلى القرارات الفعالة التي تتخذها السلطات الفعلية، للسماح للاتحاد الأوروبي بتوفير حماية ملائمة لموظفيه ومقارّه".

وفي سياق منفصل، أعلنت فرنسا أمس الجمعة أنها قامت بعملية إجلاء من أفغانستان بمساعدة قطر ونقلت من هناك أكثر من 300، معظمهم أفغان.