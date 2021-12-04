وزير الخارجية القطري: لا ينبغي ربط مساعدة الشعب الأفغاني بعلاقة المجتمع الدولي مع طالبان

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني يجب ألا تكون مرتبطة بمدى تحقيق تقدم سياسي في علاقات المجتمع الدولي مع حركة طالبان.

وأوضح وزير الخارجية القطري -خلال منتدى روما للحوار المتوسطي- أن العقوبات الاقتصادية وقطع المساعدات الإنسانية يوفران أرضية خصبة لنشاط المجموعات الإرهابية التي قد تتخذ من أفغانستان منطلقا لها.

وقال وزير الخارجية القطري "أعتقد أن علينا أن نتفق جميعا على أن المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني يجب ألا تكون محط انتقاد وألا ترتبط بأي تقدم سياسي، لأنه من غير المنطقي أن نعاقب الشعب الأفغاني على سيطرة طالبان".

وتابع بالقول "أعتقد أن الوضع الأمني والسياسي هناك يعزز القلق لدى الدول المجاورة نتيجة لنشاط المجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة، وهذه المجموعات قد تجد في أفغانستان أرضا خصبة بعدما حصل في شهر أغسطس (آب)".

وأضاف "أعتقد أنه بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية فليس ممكنا تأمين الدعم للشعب الأفغاني، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية قد تصب الزيت على النار".

وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل مطار كابل، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تعمل مع تركيا بشأن ذلك.

وفي رده على سؤال بشأن المصالحة الخليجية، وصف وزير الخارجية القطري ما تحقق بـ"الخطوة الممتازة"، مشددا على أن المشكلات بين الدول يجب أن تُعالج بالحوار لا بقطع العلاقات.