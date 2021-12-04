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سياسة|فلسطين

بزعم طعنه يهوديا.. استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس المحتلة

4/12/2021

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت باستشهاد شاب أطلق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن شابا فلسطينيا أصيب بجراح بليغة بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود.

ونقل مراسل الجزيرة عن الشهود أن جنود الاحتلال أطلقوا عدة أعيرة نارية على الشاب بينما كان ينزف وملقى على الأرض على مفترق للطرق.

وبررت قوات الاحتلال قتلها الشاب الفلسطيني قائلة إنه طعن أحد المتدينين اليهود أثناء عبوره في المنطقة وأصابه بجراح.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم نقل إسرائيلي أصيب بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن.

وقد سارعت قوات الاحتلال لتفريق مواطنين تجمعوا في المكان مستخدمة قنابل الغاز المدمع والأعيرة المطاطية.

المصدر : الجزيرة

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