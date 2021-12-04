بزعم طعنه يهوديا.. استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت باستشهاد شاب أطلق الاحتلال النار عليه بشكل مباشر بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن شابا فلسطينيا أصيب بجراح بليغة بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود.

ونقل مراسل الجزيرة عن الشهود أن جنود الاحتلال أطلقوا عدة أعيرة نارية على الشاب بينما كان ينزف وملقى على الأرض على مفترق للطرق.

عاجل| مصادر صحفية: "استشهاد شاب فلسطيني عقب إعدامه بدم بارد برصاص الاحتلال في القدس". pic.twitter.com/X0H9Bv30oK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 4, 2021

وبررت قوات الاحتلال قتلها الشاب الفلسطيني قائلة إنه طعن أحد المتدينين اليهود أثناء عبوره في المنطقة وأصابه بجراح.

وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم نقل إسرائيلي أصيب بجراح متوسطة جراء تعرضه للطعن.

وقد سارعت قوات الاحتلال لتفريق مواطنين تجمعوا في المكان مستخدمة قنابل الغاز المدمع والأعيرة المطاطية.