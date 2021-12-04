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سياسة|قطر

بمساعدة قطر.. فرنسا تنقل أكثر من 300 شخص في عملية إجلاء من أفغانستان

قطر نظمت إجلاءات عديدة منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابل (رويترز-أرشيف)
4/12/2021

أعلنت فرنسا أنها نقلت أكثر من 300 شخص إلى خارج أفغانستان بمساعدة دولة قطر، في أحدث عمليات الإجلاء، كما أفادت بتنفيذ عملية إنسانية مشتركة مع الدوحة لنقل مساعدات إلى كابل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الجمعة، إنه تم نقل 258 أفغانيا و11 فرنسيا ونحو 60 هولنديا و"عدد غير محدد من الأشخاص المرتبطين بهم" إلى خارج البلاد.

وأضاف البيان أن من بين الذين تم إجلاؤهم مواطنين أفغانا "معرضين للمخاطر مثل الصحفيين وأشخاص على صلة بفرنسا"، ومنهم موظفون مدنيون كانوا يعملون لدى الجيش الفرنسي.

وأشار البيان إلى أنه منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي تم إجلاء 110 فرنسيين و396 أفغانيا على متن 10 رحلات جوية نظمتها دولة قطر، وشكرت باريس للدوحة مساعدتها في التخطيط لهذه العمليات المعقدة وتنفيذها.

وأعلنت الخارجية الفرنسية أيضا أن فرنسا وقطر نظمتا عملية إنسانية مشتركة يوم الخميس الماضي تضمنت نقل 40 طنا من المعدات الطبية والأغذية والإمدادات الشتوية على متن رحلة عسكرية نظمتها الدوحة. وأوضح البيان أن الشحنة موجهة للمنظمات الدولية في أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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Published On 2/12/2021
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