روسيا تنفي عزمها الهجوم على أوكرانيا وتتهم أميركا بمحاولات تصعيد الموقف

نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا نفت صحة تقارير جديدة لوسائل الإعلام الأميركية عن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، متهمة واشنطن بمحاولة تصعيد الموقف وتحميل موسكو المسؤولية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington post) عن مسؤولين ووثيقة للمخابرات الأميركية اليوم السبت أن المخابرات تعتقد أن روسيا ربما تخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا بحلول أوائل العام المقبل بمشاركة ما يصل إلى 175 ألف جندي.

ونقلت "كوميرسانت" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قولها "الولايات المتحدة تنفذ عملية خاصة (تُظهر أن) الوضع حول أوكرانيا متفاقم بينما تنقل المسؤولية إلى روسيا".

وأضافت "أنها تستند في ذلك إلى أعمال استفزازية بالقرب من حدود روسيا مصحوبة بخطاب اتهام".

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من حدود بلاده، وربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.





ضغوط على موسكو

وأضاف ريزنيكوف، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني، أن بلاده لن تقدم على أي تصرف استفزازي، لكنها مستعدة للرد إذا شنت روسيا هجوما عليها، مؤكدا أن لدى روسيا الآن 41 كتيبة تكتيكية عسكرية على أهبة الاستعداد في شبه جزيرة القرم.

وقال إن "الوقت الأكثر ترجيحا لشن هجوم سيكون نهاية يناير/كانون الثاني" المقبل، مؤكدا أن روسيا بدأت "تدريبات عسكرية قرب أوكرانيا وهي تختبر اتصالاتها".

وقبل أيام من محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عزز الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطه على موسكو، مؤكدا أنه يعد "مبادرات" للدفاع عن أوكرانيا إذا تعرضت لغزو.

وبعدما أكد أنه على "اتصال دائم" مع حلفاء الولايات المتحدة والأوكرانيين، قال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض "إنني أعدّ ما سيصبح على ما أعتقد مجموعة مبادرات ستكون الأكمل والأفضل، ليصير من الصعب جدا على بوتين أن يفعل ما يخشى الناس أن يفعله".

ولم يذكر بايدن الذي كان يرد على سؤال طرح بعد خطابه حول الاقتصاد، أي تفاصيل إضافية.

ولم تكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أوضح في مؤتمرها الصحفي الدوري. وقالت إن "هناك سلسلة من الأدوات بتصرفنا"، مشيرة إلى أن "العقوبات الاقتصادية هي بالتأكيد خيار".

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض أن محادثات بين بايدن وبوتين ستجري يوم الثلاثاء عبر الفيديو لبحث أزمة أوكرانيا وقضايا أخرى.