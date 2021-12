المخابرات الأميركية تتحدث عن هجوم محتمل مطلع 2022.. بايدن يتعهد بردع روسيا عن غزو أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيجعل من "الصعب جدا" على روسيا أن تغزو أوكرانيا، في حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) بأن المخابرات الأميركية خلصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم متعدد الجبهات على كييف مطلع العام المقبل.

وقال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض أمس الجمعة "أنا على اتصال دائم مع حلفائنا في أوروبا ومع الأوكرانيين. وزير الخارجية ومستشاري للأمن القومي منخرطان على نطاق واسع في هذه المسألة".

وأضاف "ما أقوم به هو وضع مجموعة من المبادرات أعتقد أنها ستكون الأكثر شمولا وذات مغزى لنجعل من الصعب جدا على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المضي قدما والقيام بما يخشى الناس أن يقوم به".

وفي تصريحات لاحقة، قال بايدن لدى توجهه إلى منتجع كامب ديفيد "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين". وأضاف "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "هناك سلسلة أدوات في متناولنا. طبعا، تشكل العقوبات الاقتصادية خيارا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في ستوكهولم، إن أي اعتداءات روسية على أوكرانيا ستترتب عليها عقوبات اقتصادية لم تنفذها بلاده من قبل.

ومع تصاعد نذر الحرب، قالت صحيفة واشنطن بوست إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) خلصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا مطلع 2022.

وأضافت الصحيفة أن تقديرات السي آي إيه تشير إلى مشاركة نحو 175 ألف جندي روسي في الهجوم على أوكرانيا.

The Washington Post 🗞️ publishes an unclassified US intelligence slide on the Russian military buildup near the borders of Ukraine. The source of the imagery is from commercial satellite imagery company DigitalGlobe – so essentially knowledge already in the public domain. pic.twitter.com/2aDW3RiXQj

— Intel Dispatches (@inteldispatches) December 4, 2021