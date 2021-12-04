التحالف يعلن استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية بصنعاء وقتل مجموعة خبراء

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، فجر اليوم السبت، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، مع قتل مجموعة من الخبراء في قصف نفذه في العاصمة صنعاء.

وفي بيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف "دمّرنا منصة إطلاق صواريخ باليستية جنوب صنعاء مع مجموعة خبراء لقوا حتفهم أثناء الاستهداف".

‏‎وأضاف أنه دمّر أيضا ورشة لتصنيع الألغام وتجميع الطائرات المسيّرة في صنعاء.

‏ولفت التحالف الذي كثف في الأيام الماضية ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بالعاصمة اليمنية إلى "اتخاذه إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، من دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين على بيان التحالف وما ذكره عن المواقع المستهدفة.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية يمنية بأن غارة للتحالف أدّت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين في قرية البراشة بمديرية مقبنة (غربي محافظة تعز).

من جهة أخرى، شهدت تعز مظاهرات مطالبة بإقالة رئيس الحكومة معين عبد الملك على خلفية ما سماه المتظاهرون فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

واتهم المتظاهرون الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة تدهور الأوضاع المعيشية، في ظل تراجع سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، وطالبوا بإقالة قيادات السلطة المحلية في تعز ومحاكمتها.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأدّت الحرب إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فقد بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع ملايينا إلى حافة المجاعة.