كورونا.. نحو نصف مليون إصابة يومية بالولايات المتحدة وأوميكرون يدفع لتشديد القيود

اقتربت الولايات المتحدة، أمس الخميس، من عتبة نصف مليون إصابة يومية بفيروس كورونا، على خلفية الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون"، في حين تجاوزت أعداد الإصابات في فرنسا لليوم الثاني على التوالي عتبة 200 ألف، وسط فرض عدة دول إجراءات وقيود على احتفالات العام الجديد.

وقد رصدت السلطات الصحية الأميركية 488 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال أمس وحده، وهو رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

ويعد هذا الرقم ضعف ما تم رصده خلال الأسبوع الماضي، حين تراوحت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بين 250 ألفا و265 ألفا.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تخطت خلال الأسبوع الأخير الحصيلة القياسية التي سجلت في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي بلغت 250 ألف إصابة يوميا في ذروتها.

الأسبوع الماضي، قال مسؤولو الصحة الأميركيون إن أوميكرون يمثل 2.9% من جميع الحالات التي تم تسجيلها حتى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنهم غيروا هذا الرقم لاحقا إلى 12.6%.

أميركيون ينتظرون دورهم لإجراء فحص كورونا (الفرنسية)

خطط طوارئ

في سياق متصل، نصحت الخارجية الأميركية مواطنيها الذين يخططون للسفر إلى خارج البلاد بوضع خطط للطوارئ، نظرا لإمكانية اضطرارهم للبقاء في دولة أجنبية فترة أطول مما خططوا له.

وقالت الوزارة إنه يجب على الأميركيين بالخارج أن يدركوا أن قد تعترضهم تحديات غير متوقعة تتعلق بجائحة كورونا أثناء محاولتهم العودة أو محاولةِ السفر من دولة إلى أخرى.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي قد حذر من انتشار العدوى خلال احتفالات ليلة رأس السنة على نطاق واسع.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية، أمس، أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتشير الأرقام إلى رصد 206 آلاف و243 إصابة بفيروس كورونا حتى مساء الخميس.

والأربعاء، حذر وزير الصحة أوليفيه فيران مما أسماه "تسونامي" إصابات عند الإعلان عن تسجيل 208 آلاف و99 إصابة بكورونا، كما حذر من أن عدد الإصابات قد يتجاوز ربع مليون يوميا بحلول العام الجديد.

وتخطت الإصابات بكورونا في هذا البلد أمس عتبة الـ 200 ألف للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.





تفش وإجراءات

وتشهد القارة الأوروبية موجة تفشٍ خامسة شرسة من جائحة كورونا، في أعقاب اكتشاف المتحور الجديد سريع الانتشار "أوميكرون" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن جانبها اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال احتفالات العام الجديد.

وقد شملت إلزام المواطنين بوضع الكمامات في الشوارع بداية من اليوم الجمعة، ووضع بروتوكولات جديدة للمقاهي والمطاعم والأماكن العامة، فضلا عن إلغاء عدد كبير من الاحتفالات.

وفي إيطاليا المجاورة، سجلت السلطات الصحية الخميس أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن 127 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا. وبحسب التقرير، توفي ما يقرب من 160 شخصا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتسجل إيطاليا بذلك مرة أخرى مستوى قياسيا مرتفعا بعد تسجيل حوالي 98 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق.

ووافقت الحكومة مساء الأربعاء على اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا لوقف الانتشار المستمر للفيروس.





إصابات وتحذيرات

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات لتلقي العلاج خلال أسبوع عيد الميلاد، وفقا للأرقام الجديدة التي تظهر أيضا أن هذه البلاد سجلت عددا قياسيا آخر من الإصابات اليومية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن البيانات الحكومية أظهرت أن هناك 11 ألفا و898 مريضا بكوفيد-19 في مستشفيات المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة 8 من صباح 29 ديسمبر/كانون الأول، بزيادة 44% مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أعلى رقم منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وقد ارتفع عدد المرضى بالمستشفيات في إنجلترا وحدها إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي.

وقالت الحكومة إنه تم تسجيل 189 ألفا و213 حالة إصابة مؤكدة بالمملكة المتحدة الخميس، وهو رقم قياسي جديد للحالات المسجلة يوميا.

وفي أستراليا، حثّ خبراء على توخي الحذر قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لرأس السنة الجديدة، في وقت سجلت فيه ولاية نيو ساوث ويلز اليوم أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 284 مليونا و590 ألفا أصيبوا بالفيروس، من بداية ظهور المرض في الصين، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة إلى أكثر من 5 ملايين و775 ألفا.