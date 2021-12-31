في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الجائحة.. مليون مصاب يوميا في العالم والمتحور أوميكرون يخيم على احتفالات رأس السنة

تخطى العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كوفيد-19 يوميا، فيما شددت دول القيود لمكافحة الجائحة، منها قطر التي اعتمدت التعليم عن بعد لمدة أسبوع.

ففي الولايات المتحدة سجل نصف مليون إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وعزت وزارة الصحة الأميركية الارتفاع القياسي في الإصابات إلى المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة البرق، وفق وصفها.

وأعلنت السلطات الأميركية عن تجاوز العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة 825 ألفا.

إجراءات وقيود

وقد خيم تفشي المتحور أوميكرون على الاحتفالات برأس السنة الجديدة حول العالم.

ففي فرنسا أعادت السلطات فرض إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة اعتبارا من اليوم الجمعة في كل من باريس ومدينة ليون.

كما أعلنت إغلاق الحانات في الأول والثاني من يناير/كانون الثاني 2022 عند الساعة الثانية صباحا.

وكانت فرنسا قد سجلت حصيلة قياسية من الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت 200 ألف إصابة.

وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا في موقع أفضل ولا يقارن بما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وحث جونسون البريطانيين على إجراء فحوص كورونا قبل مخالطة الآخرين، محذرا من التحديات التي يمثلها المتحور أوميكرون في ظل ارتفاع أعداد الحالات المنقولة إلى المستشفيات.

مركز لفحص كوفيد-19 في إحدى محطات الأنفاق بنيويورك (وكالة الأناضول)

روسيا تتخطى البرازيل

وفي حصيلة مفاجئة، تخطت روسيا البرازيل لتحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19.

وقد أعلنت هيئة الإحصاء الروسية عن وفاة أكثر من 87 ألف شخص لأسباب تتعلق بفيروس كورونا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في روسيا إلى 659 ألف وفاة، لتتخطى روسيا بذلك البرازيل التي سجلت إلى الآن نحو 619 ألف وفاة.

أما في إسرائيل، فتتجه السلطات هناك إلى الاعتماد على عقار "فايزر" (Pfizer) المضاد لكوفيد-19 إلى جانب جرعة رابعة معززة من اللقاح لمواجهة انتشار المتحور أوميكرون، وقد تسلمت إسرائيل أول شحنة من عقار فايزر.

ويؤكّد الخبراء أن هذا الدواء الذي يعطى عبر الفم يقوّض قدرة الفيروس على التكاثر، متوقعين له أن يقاوم المتحورات.

يذكر أن نحو 50% من الإسرائيليين تلقوا 3 جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.





عربيا

وفي المنطقة العربية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر عن اعتماد نظام "التعلّم عن بعد" لمدة أسبوع واحد فقط، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل الثاني من يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على توفير البيئة المدرسية الآمنة، ونظرا للظروف الوبائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وما تشهده الفترة الحالية من تزايد ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المجتمع.

وفي الجزائر أعلن معهد باستور تسجيل 16 إصابة للمتحور أوميكرون في البلاد بحسب الإحصاءات التي سجلت حتى أمس الخميس.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن أية قيود في فترة احتفالات رأس السنة، لكنها ومنذ أسبوع أعلنت فرض الجواز الصحي للدخول إلى الأماكن العامة والمرافق الحكومية، وتتوقع وزارة الصحة الجزائرية تزايد الإصابات بمتحور أوميكرون خلال الأسابيع القادمة.

توزيع اللقاحات

في هذا السياق أعلن ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر أن الشركة سلَّمت خلال السنة الجارية مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبلدان أغلب سكانها من متوسطي ومنخفضي الدخل.

وقال بورلا إن عددا من البلدان الفقيرة عاجزة عن تلقي شحنات جديدة من الجرعات بسبب ضعف البنية التحتية وتردد السكان في أخذ اللقاح.

ودعا المدير التنفيذي لشركة فايزر منظمة الصحة العالمية والحكومات للتعاون من أجل التوعية بشأن الوباء ومعالجة تحديات البنية التحتية في هذه البلدان.

لكن منظمة العفو الدولية شككت في مصداقية ما أدلى به المدير التنفيذي لفايزر، بالقول إن الدول الغنية وشركات الأدوية أخفقت بشكل كارثي في ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات خلال هذا العام.

واتهمت المنظمة في تقرير لها شركة فايزر الأميركية بالإدلاء بتصريحات مضللة فيما يتعلق بإتاحة اللقاح لكل مريض وكل دولة ومجتمع يسعى للوصول إليه.

وطالت الاتهامات أيضا شركات "مودرنا" (Moderna) و"أسترازينيكا" (AstraZeneca) و"جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson)‏ برفض دعم الإجراءات التي من شأنها رفع حماية الملكية الفكرية مؤقتا ومشاركة تكنولوجيا اللقاحات مع الشركات المصنعة الأخرى في العالم من أجل السماح بتكثيف الجهود العالمية لإنتاج اللقاحات.