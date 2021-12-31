ستراتفور: إصلاحات 2022 ستضع مكاسب الربيع العربي في تونس على المحك

يرى تحليل لموقع ستراتفور (Stratfor) أن الإصلاحات المؤسسية المتوقعة في تونس في عام 2022 ستزيد القلاقل السياسية والاقتصادية، ومن المرجح أن تؤثر على الحكومات الأخرى في المنطقة لإبطاء تحولاتها الديمقراطية.

وأشار الموقع الأميركي إلى إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي عن إجراء استفتاء دستوري في يوليو/تموز 2022، وإبقاء المجلس التشريعي في البلاد معلقا حتى إجراء انتخابات جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعلق بأنه بينما ترسي هذه الإعلانات خريطة طريق للإصلاحات المؤسسية خلال العام المقبل فإنها تولّد أيضا حالة من الشك بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي للبلد.

وذكر أن بعض الإصلاحات الرئيسية ستشمل تغيير الطريقة التي يعمل بها البرلمان التونسي، مما سيؤدي إلى عدم الوضوح حول سلطة المجلس التشريعي على المدى القريب، ولكن قد تزيد كفاءته على المدى الطويل.

وأشار ستراتفور إلى أن الإصلاحات يمكن أن تؤدي أيضا إلى نظام سياسي تونسي أكثر استبدادا إذا اشتملت على زيادة واسعة في السلطات الرئاسية، مما قد يؤدي إلى رد فعل شعبي عنيف.

الإصلاحات المؤسسية المتوقعة في تونس في عام 2022 ستزيد القلاقل السياسية والاقتصادية، ومن المرجح أن تؤثر على الحكومات الأخرى في المنطقة لإبطاء تحولاتها الديمقراطية

ومع تولي سعيد رئاسة الفترة الانتقالية المقبلة فإنه من الممكن أن يوسع سلطته الرئاسية لتشمل المزيد من فروع الحكومة ومؤسسات الدولة، ويزداد هذا الاحتمال مع استمرار تعليق البرلمان وبالتالي عجزه عن العمل بطريقة رسمية، وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي في تونس من خلال الإخلال بتوازن القوى الذي أنشئ بعناية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

ويعتقد الموقع أنه من المرجح أن يؤدي الانتقال السياسي في العام المقبل إلى تعقيد المشكلات الاقتصادية الحالية في تونس بدلا من حلها، فمن أجل أن ينمو الاقتصاد التونسي بشكل مستدام سيتعين على الحكومة تقديم مزيج من الإصلاحات الهيكلية للقطاع الخاص الضعيف الأداء.

وسيحتاج المناخ الاقتصادي العالمي أيضا إلى التحسن قبل أن تتمتع تونس بعودة الطلب على صادراتها، فضلا عن الخدمات مثل السياحة، وأخيرا سيحتاج مجتمع الأعمال التونسي إلى إظهار الدعم المخلص للمسار السياسي الذي اقترحه سعيد.

ومع ذلك، فإنه من غير المحتمل أن تتحقق أي من هذه الشروط المسبقة الثلاثة للنمو الاقتصادي التونسي في عام 2022، مما يعني أن لدى سعيد فترة زمنية محدودة يستطيع خلالها قيادة البلاد من خلال الانتقال السياسي، مع الاحتفاظ بالدعم الشعبي الذي يتوقف بشكل كبير على ما إذا كان الاقتصاد التونسي يؤدي أداء جيدا أم لا.

واختتم ستراتفور تحليله بأن الحكومات العربية الأخرى ستراقب عن كثب جهود الإصلاح في تونس خلال العام المقبل، لتحديد نوع التغيير السياسي الواقعي في بلدانها.