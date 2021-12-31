معارك عنيفة في شبوة.. الحكومة اليمنية تطالب بنتائج تحقيق دولي بشأن هجوم على مطار عدن قبل عام

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بالإفصاح عن نتائج تقرير فريق دولي بشأن الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار عدن الدولي قبل عام وتسبب في مقتل وجرح العشرات.

وخلال اجتماع استثنائي في الذكرى الأولى للهجوم الذي اتهمت فيه الحوثيين بالوقوف وراءه، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن باتخاذ عقوبات رادعة بحق الحوثيين وفقا للقانون الدولي.

كما أعلنت الحكومة إجراءات لمنع استنزاف العملات الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية.

ميدانيا، قالت مصادر يمنية إن 10 جنود على الأقل قتلوا في غارة شنتها طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية على عربات للجيش في مديرية "مرخة العليا" بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب التحالف على تلك الغارة.

من جهتها، أفادت مصادر عسكرية بأن جماعة الحوثي وقوات العمالقة الموالية للتحالف تبادلتا، الخميس، القصف في محافظة شبوة، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وقد أطلقت جماعة الحوثي صاروخا باليستيا على معسكر لقوات العمالقة الموالية للتحالف بقيادة السعودية، بعد أن أرسل التحالف تعزيزات لصد هجوم على محافظة شبوة المنتجة للنفط.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الصاروخ الباليستي تسبب في مقتل 4 جنود وإصابة 13 في المعسكر بمديرية مرخة. وقال مسؤول محلي إن القتلى عددهم 7.





وفي المقابل أفادت مصادر عسكرية بأن قوات من الجيش اليمني مسنودة بقوات من ألوية العمالقة، شنت هجوما مضادا، على مواقع الحوثيين في مديرية عسيلان، شمال غربي محافظة شبوة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة "الصفيراء" بمديرية عسيلان" وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين.

ويعد هذا الهجوم، الأول منذ وصول قوات العمالقة إلى محافظة شبوة قبل أيام.

من الغرب إلى الجنوب

وكانت ألوية العمالقة المؤيدة للتحالف أعلنت الأربعاء أن مقاتلين ممن كانوا يتمركزون في غرب اليمن انتقلوا إلى شبوة في الجنوب.

وتشن جماعة الحوثي هجمات داخل شبوة كما قطعت خطوط الإمداد عن مأرب، وهي آخر معقل في الشمال للحكومة المعترف بها دوليا. ولا تزال القوات الحكومية تسيطر على عاصمة مأرب ومنشآت النفط والغاز القريبة.

وتقدم الحوثيون في محافظة مأرب، وهي المنطقة الوحيدة المنتجة للغاز في اليمن وتضم أكبر حقولها النفطية.

وكذلك، كثّف الحوثيون أيضا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السعودية، فيما شن التحالف ضربات جوية على أهداف للحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانز غروندبرغ في 14 ديسمبر/كانون الأول من أن التصعيد قد يفتح فصلا "أشد انقساما ودموية" في الحرب التي فجّرت أزمة إنسانية حادة.