تقرير حقوقي: إسرائيل اعتقلت 8 آلاف فلسطيني في 2021

قالت مؤسسات فلسطينية اليوم الجمعة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في عام 2021 قرابة 8 آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من 1300 قاصر و184 امرأة.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي المشترك أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 زهاء 4 آلاف و600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهن فتاة قاصر.

وبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500، في حين ناهز عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) 9 معتقلين.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.‎

المرضى والشهداء

وأضافت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان أن عدد الأسرى المرضى بلغ قرابة 600، منهم 4 مصابون بالسرطان، و14 أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا.





وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة، حسب التقرير نفسه، 227، عقب استشهاد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمّد في عام 2021، فضلا عن مئات من الأسرى المحررين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السجن، ومنهم حسين مسالمة الذي قضى في العام الحالي.

وأفاد التقرير بأن عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد (مدى الحياة) بلغ 547، منهم 4 صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد في عام 2021، وقالت المؤسسات إن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السجون، كما تواصل إسرائيل اعتقال 10 صحفيين فلسطينيين في سجونها.

وذكر التقرير أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993 هو 25 أسيرا، أقدمهم كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير/كانون الثاني 1983، على نحو متواصل، كما أن الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاما بشكل متواصل.