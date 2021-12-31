بقيمة ملياري دولار.. إسرائيل توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء مروحيات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقا مع واشنطن لشراء طائرات أميركية بقيمة ملياري دولار.

وأوضحت أن الصفقة تشمل 12 مروحية من طراز "سي إتش-53 كيه" (CH-53K) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وطائرتين للتزود بالوقود من طراز "كيه سي-46" (KC-46) من إنتاج بوينغ.

والصفقة التي تم توقيعها أمس تأتي في إطار تطوير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، وتشمل خيار شراء 6 مروحيات إضافية، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وقال البيان إنه من المقرر وصول أولى هذه الطائرات لإسرائيل عام 2026. وقد صرح مدير الموارد بسلاح الجو لراديو جيش الاحتلال العميد شمعون سينسيبر، أمس، بأن تسليم طائرتي إعادة التزود بالوقود لن يكون قبل عام 2025.

وأضاف أن إسرائيل تحاول تقديم موعد تسليم الطائرتين، وتريد في النهاية 4 طائرات منها.

تهديد وأهداف

وتحدثت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طائرات التزود بالوقود ربما تكون حاسمة لتنفيذ ضربة جوية لمنشآت نووية إيرانية، وهي ضربة تهدد بها إسرائيل منذ فترة طويلة.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي وافقت الإدارة الأميركية على بيع تل أبيب 18 مروحية عسكرية مؤكدة التزامها بـ "أمن إسرائيل".

وفي مايو/أيار الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) عن مصادر رفيعة بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القول "على الرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط فإن الإدارة وافقت على بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات".