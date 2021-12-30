الملك السعودي: نأمل أن تغير إيران سياستها في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون

قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إن المملكة قلقة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية.

وفي كلمة وزعت على أعضاء مجلس الشورى السعودي تفصيلاً لمواقف البلاد الداخلية والخارجية، أضاف الملك سلمان أنه يأمل أن تغير إيران سياستها وما وصفه بسلوكها "السلبي" في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

وفي الشأن اليمني، قال الملك السعودي إن المملكة ما زالت تدعو الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها. كما جدد التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، ودعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.

من جانب آخر، أشار الملك سلمان إلى أن الرياض تحث القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، وإيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة.

وقال الملك سلمان لأعضاء المجلس إن بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 يدفع عجلة الإنجاز في البلاد. وأشار إلى أن الهدف من تحقيق تلك الرؤية هو خلق اقتصاد متنوع.

كما قال إن المملكة حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك بلس" (+OPEC) لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول، وفق تعبيره. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية التزام جميع الدول بالمشاركة في الاتفاق.