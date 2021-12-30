إيران تطلق صاروخا يحمل 3 أجهزة بحثية وتؤكد وضعها في مدارها بالفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الخميس إطلاق 3 أجهزة علمية وبحثية إلى الفضاء على متن الصاروخ "سيمرغ" المخصص لنقل الأقمار الصناعية.

وقال أحمد حسيني المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع إن الأجهزة الثلاثة وضعت في مدار الفضاء الخارجي بالتزامن، وبسرعة إطلاق تجاوزت 7 كيلومترات في الثانية.

وأضاف حسيني أن عملية الإطلاق حققت كافة الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة وفقا للمهام الموكلة لهذا الصاروخ الناقل.

والعام الماضي، نجحت إيران في وضع قمر صناعي في مداره بالفضاء، وكان محاولات سابقة باءت بالفشل.

وتأتي عملية الإطلاق الجديدة فيما تتواصل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وتندد القوى الغربية بإطلاق إيران صواريخ للفضاء، وتعتبر أن هذه العملية جزء من البرنامج الصاروخي العسكري الإيراني، لكن طهران تؤكد أنها حق لها ومخصصة لغايات مدنية وبحثية.