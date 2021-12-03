لبنان.. الرئيس عون يقبل استقالة قرداحي وماكرون يقود وساطة فرنسية مع السعودية

وافق الرئيس اللبناني ميشال عون على استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بعدما وقع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مرسوم قبول الاستقالة وإحالته إلى رئاسة الجمهورية، وسط سعي فرنسي للتوسط في الملف اللبناني مع السعودية.

وقال ميقاتي إن استقالة قرداحي ضرورية، ومن شأنها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع السعودية ودول الخليج، مؤكدا رفض لبنان كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن دول الخليج واستقرارها، وفق تعبيره.

وأضاف ميقاتي أن بلاده تتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج، على قاعدة الاحترام وحفظ سيادة كل دولة وأمنها، وأن الحكومة اللبنانية ستشدد الإجراءات الكفيلة بضبط الحدود، ومنع التهريب الذي يضرّ بأمن الدول العربية.

وساطة فرنسية

كما قال رئيس الحكومة اللبنانية إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع الدول العربية، والنأي بالنفس عن التدخل في أي نزاع عربي.

وأضاف أن حكومته تدعو كل الأطراف اللبنانية إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها.

وأعرب عن أسفه "لما وقع سابقا"، وأمل أن "يكون صفحة من الماضي قد طويت".

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أعلن استقالته من منصبه، وقال -في مؤتمر صحفي- إن رئيس الحكومة نقل له طلبا فرنسيا بالاستقالة، ليحملها الرئيس الفرنسي إلى الرياض كمدخل للإسهام في حل الأزمة بين لبنان ودول خليجية.

وأضاف قرداحي أن المرجعية السياسية التي سمّته وحلفاءه تركوا له حرية القرار، وأنه لا يقبل أن يُستخدم ليكون سببا لأذية وطنه.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله أن يتمكن من تحقيق تقدم في الملف اللبناني في الساعات القادمة.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة إشراك دول الخليج من أجل مصلحة لبنان.