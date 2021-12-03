على إثر تصاعد الاستهداف لقوات البشمركة (قوات تتبع حكومة إقليم كردستان العراق) من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت البشمركة عن بدء عملية أمنية في عدة محاور لتنظيف الأقضية الحدودية للإقليم من عناصر التنظيم، وسط تأكيدها على ضرورة الإسراع بالتنسيق مع بغداد لملء الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها.

والمناطق المتنازع عليها عقدة بين الإقليم وبغداد لم تحل منذ سنوات، لتبقى منطلقا لتنظيم الدولة لتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف الجيش وقوات الإقليم.

مصطفى أكد أهمية التنسيق على الأرض بين البشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها (الجزيرة نت)

عقدة الفراغ الأمني

أعلنت البشمركة مؤخرا عن إطلاق عملية أمنية سريعة في محوري كرمجير وكولجو لتمشيط المنطقة وتخليصها من عناصر التنظيم إثر تصاعد هجماته في الأيام الأخيرة، وهي التي أسفرت عن مقتل عنصر من البشمركة وإصابة اثنين آخرين في قضاء كفري التابع لمحافظة ديالى (شرقي العراق).

وبحسب القيادات الأمنية للإقليم فإن العملية تهدف إلى إيقاف الهجمات، مشددة على أهمية القيام بتحرك سريع للتنسيق على الأرض بين البشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها كما يوضح العميد الركن دلير محمود مصطفى آمر لواء 17 في وزارة البشمركة.

وأشار العميد الركن إلى غياب التنسيق مع الجيش العراقي على الأرض، إلا أنه ذكّر بأن البشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية ويجب أن يكون هناك تحرك سريع لملء الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها.

البيدر أعاد السبب في تكرر الهجمات على البشمركة لعدم الجدية في حماية المناطق المتنازع عليها (مواقع التواصل)

المنافع السياسية

ويرى محللون أمنيون أن عقدة الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها ليست بالجديدة وكانت قد بدأت منذ عام 2003 في صراع السيطرة على تلك المناطق، ثم تفاقمت بعد عمليات فرض القانون التي شرعت بها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وأعادت الكثير من تلك المناطق لسيطرة القوات الحكومية المركزية عام 2017 بعد دحر تنظيم الدولة.

وعلق الباحث في الشأن الأمني والسياسي على البيدر، موضحا أن الهجمات المتكررة على البشمركة هو بسبب "عدم جدية" بعض الأطراف في حماية المناطق المتنازع عليها.

وأشار إلى وجود جهات منتفعة من بقاء الثغرات الأمنية في تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية دون أن يحدد من هي تلك الجهات.

وانتقد بقاء الوضع على ما هو عليه بالقول "تتعدد القوات الأمنية من جيش وحشد وشرطة وبشمركة دون وجود مركز قرار أمني أو تنسيق واضح بين تلك الجهات".

ورغم أن بغداد وأربيل كانتا قد شكّلتا قبل عدة أشهر لواءين مشتركين في تلك المناطق من الجيش والبشمركة، فإن هناك تدخلا سياسيا يمنع ظهور هذا التشكيل على الأرض، ويُبقي على أهمية الاستعانة بقوات التحالف الدولي لمنع هجمات تنظيم الدولة، حسبما أوضح البيدر.

تكتيك الذئاب المنفردة

في المقابل، يشير خبراء أمنيون إلى أن تصاعد هجمات التنظيم مؤخرا على الإقليم ناجم عن استغلاله الظروف السياسية وقرب تغيير مهام قوات التحالف القتالية لتصعيد هجماته.

ويبين الخبير الأمني أحمد شوقي أن الوضع السياسي خطير جدا والأطراف المتناحرة عقب الانتخابات ونتائجها، الأمر الذي يجده التنظيم فرصة للتحرك واستهداف القطعات الأمنية للقوات الحكومية أو البشمركة بأسلوب الذئاب المنفردة المعتمد على هجمات منفردة وسريعة لإلحاق أكبر خسائر.

ولفت شوقي إلى أن أغلب قوات التحالف -بما فيها الأميركية- غادرت العراق وهو ما ولّد فراغا في الدعم والمعلومات للقوات العراقية، داعيا لأن تقوم الحكومة بتطوير تجهيزاتها لحماية القوات الأمنية.

تأخر نشر القوات

وبينما لم يصدر أي رد فعل حكومي حول الرد على مطالبات القيادات الكردية للتنسيق الفوري من أجل سد الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها، شهدت الأيام الأخيرة وقوع 3 عمليات استهداف للبشمركة من قبل تنظيم الدولة راح ضحيتها 7 قتلى و10 جرحى وسط دعوة رئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني إلى تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين البشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

من جهتها، أدانت السفارة الأميركية في بغداد استهداف القوات العراقية مؤكدة استمرار دعمها الثابت لقوات الأمن العراقية، بينما يرى مراقبون أن حكومتي المركز والإقليم دائما ما تلقي باللائمة على الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها بتكرار الخروقات الأمنية واستهداف قواتهما ورغم هذا يتأخر نشر قوات مشتركة في تلك المناطق بالرغم من اكتمال جميع التفاهمات بشأنها في الاجتماعات الأمنية التي جرت بين الطرفين.