زعيم طالبان يصدر توجيهات بتعزيز حقوق المرأة الأفغانية

أصدر زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله آخوند زاده مرسوما يأمر فيه جميع المؤسسات الحكومية والعلماء وشيوخ العشائر باتخاذ خطوات جادّة لتعزيز حقوق المرأة الأفغانية.

ووفق بيان صادر عن مكتب زعيم الحركة، تضمن المرسوم النقاط الآتية:

-موافقة المرأة البالغة ورضاها ضروريان للزواج، ولا أحد يستطيع إجبارها عليه.

1/7- صدور مرسوم خاص من قبل سماحة أمير المؤمنين بشأن حقوق المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

بتوجيه من مقام قيادة الإمارة الإسلامية، يتوجب على جميع المسئولين، والعلماء الكرام، ووجهاء القبائل اتخاذ خطوات جادة بشأن ضرورة مراعاة الحقوق التالية للمرأة:

1.يشترط رضى المرأة البالغة في النكاح — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) December 3, 2021

-المرأة ليست مِلكا، بل هي إنسان نبيل وحر؛ ولا أحد يستطيع أن يمنحها لأي شخص مقابل صفقة سلام أو لإنهاء العداء.

-لا يحق لأحد أن يتزوج بالأرملة قسرا، بمن في ذلك شقيق زوجها المُتوفى.

-للأرملة الحق الشرعي في الحصول على المهر من زوجها الجديد.

كما يؤكد مرسوم زعيم طالبان حق الأرملة في الميراث وفي أموال زوجها، وأنه لا يجوز لأحد أن يحرمها من حقها.