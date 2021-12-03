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سياسة|أفغانستان

زعيم طالبان يصدر توجيهات بتعزيز حقوق المرأة الأفغانية

Afghan women learn how to read the Koran at Zainabia madrassa in Kabul
أفغانيات يتعلمن قراءة القرآن في مدرسة الزينبية بكابل (رويترز)
3/12/2021

أصدر زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله آخوند زاده مرسوما يأمر فيه جميع المؤسسات الحكومية والعلماء وشيوخ العشائر باتخاذ خطوات جادّة لتعزيز حقوق المرأة الأفغانية.

ووفق بيان صادر عن مكتب زعيم الحركة، تضمن المرسوم النقاط الآتية:

-موافقة المرأة البالغة ورضاها ضروريان للزواج، ولا أحد يستطيع إجبارها عليه.

-المرأة ليست مِلكا، بل هي إنسان نبيل وحر؛ ولا أحد يستطيع أن يمنحها لأي شخص مقابل صفقة سلام أو لإنهاء العداء.

-لا يحق لأحد أن يتزوج بالأرملة قسرا، بمن في ذلك شقيق زوجها المُتوفى.

-للأرملة الحق الشرعي في الحصول على المهر من زوجها الجديد.

كما يؤكد مرسوم زعيم طالبان حق الأرملة في الميراث وفي أموال زوجها، وأنه لا يجوز لأحد أن يحرمها من حقها.

المصدر : الجزيرة

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