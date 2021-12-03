وزير الدفاع الأوكراني: روسيا حشدت 94 ألف جندي قرب حدودنا ومستعدون للرد

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من حدود بلاده، وربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف ريزنيكوف، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني، أن بلاده لن تقدم على أي تصرف استفزازي، لكنها مستعدة للرد إذا شنت روسيا هجوما عليها، مؤكدا أن لدى روسيا الآن 41 كتيبة تكتيكية عسكرية على أهبة الاستعداد في شبه جزيرة القرم.

ومن الجانب الروسي أفاد مراسل الجزيرة في موسكو بأن السلطات الروسية بصدد البدء بمناورات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا في 30 منطقة في شمال القوقاز ومقاطعة روستوف المحاذية لأوكرانيا، وفي القرم.

وسبقت التحذيرات الأوكرانية من هجوم روسي قريب تحذيرات أميركية، حيث قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي إن أمام بلاده ما يكفي من المؤشرات والدلائل التي تدعوها للقلق من التحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

ووصف ميلي قلقه من مخاطر تحرك روسي في أوكرانيا بأنه أكبر مما كان عليه خلال حشود موسكو في أبريل/نيسان الماضي.

كما اعتبر أن تدخل روسيا المحتمل عسكريا في أوكرانيا أمر يتعلق مباشرة بالأمن القومي الأميركي وحلف الأطلسي (الناتو).





عقوبات

غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي امتنع عن الخوض في الحديث عن أي خيارات عسكرية ممكنة إذا تحركت روسيا ضد أوكرانيا، ودعا إلى عدم الخروج باستنتاجات إستراتيجية شاملة عن الولايات المتحدة بناء على الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال -خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في ستوكهولم- إن أي اعتداءات روسية على أوكرانيا ستترتب عليها عقوبات اقتصادية لم تنفذها بلاده من قبل.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من ستوكهولم، أن نشاط حلف شمال الأطلسي يؤجج الوضع قرب حدود روسيا الغربية، وأضاف أن روسيا تريد ضمانات بعدم تهديد حدودها.

وفي ظل التوتر بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تنظيم اجتماع عبر الفيديو بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن العمل جار للتحضير للقاء الذي أوضح أنه سيكون عبر الفيديو.

رفض أوكراني

كما أوضح الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة حددتا موعدا مبدئيا لإجراء محادثات قمة عبر رابط فيديو بين الرئيسين، لكن موسكو تنتظر الموافقة النهائية من واشنطن.

وذكر يوري أوشاكوف مستشار الكرملين أن بوتين يعتزم الحديث مع بايدن عن اقتراح لضمانات أمنية من شأنها أن توقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.





وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن كييف ترفض رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي عن خطتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأي "ضمانات" أخرى تطالب بها روسيا.

وقال دميترو كوليبا إن "وعدا من هذا النوع ليس خيارا"، داعيا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رفض المطالب التي قدمتها موسكو لخفض التوتر على الحدود الأوكرانية.

وقال "أرفض هذه الفكرة بأن علينا تقديم ضمانات بشأن أي أمر كان لروسيا. وأصر أن روسيا هي التي عليها ألا تواصل عدوانها ضد أي بلد".

وأشار إلى أنه من "غير الوارد" أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهو أمر تقدّمت بطلب من أجله عام 2008 ولم يبتّ فيه بعد، مشددا على أن الدستور الأوكراني ينص على انضمام كييف إلى الحلف والاتحاد الأوروبي.