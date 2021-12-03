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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على ميزانية مؤقتة تفاديا للإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ يواصل محاكمة ترامب بتهم تجاوز القانون
الجمهوريون في مجلس الشيوخ لوحوا بالإغلاق احتجاجا على إلزامية اللقاح لبعض الفئات (الجزيرة)
3/12/2021-|آخر تحديث: 3/12/202106:30 AM (مكة المكرمة)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير/شباط القادم، بما يحول دون إغلاقها، وذلك بعد أن تبنى أعضاء مجلس النواب القانون، في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواها الحالي حتى 18 فبراير/شباط ويمنح الرئيس جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.

وينتهي تمويل الحكومة الحالي عند منتصف ليل الجمعة.

وكان المشرّعون اتفقوا على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بعد مفاوضات طويلة، لكن مجموعة من المشرّعين الجمهوريين، ومعظمهم مقربون جدا من الرئيس السابق دونالد ترامب، كانوا يرفضون التصويت لصالحه بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا، التي يعارضونها.

وتتركز المعارضة على مرسوم وقعه الرئيس بايدن وينصّ على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف، والذي طعنوا فيه أمام القضاء.

وكانت الوزارات وكذلك المتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعدد كبير من المؤسسات، مهددة بالإغلاق في حال لم تتم الموافقة على القانون.

المصدر : وكالات

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