ليبيا.. البعثة الأممية تؤكد أولوية العملية الانتخابية ووصول تعزيزات عسكرية لطرابلس

أكد ريزدون زينينغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية الحفاظ على أولوية العملية الانتخابية وجوانبها القانونية ومواجهة التحديات السياسية، في حين وصلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق عدة بالعاصمة طرابلس للتمركز داخلها تحسبا لأي تطورات أمنية.

وخلال لقائه المرشح الرئاسي أحمد معيتيق أكد المسؤول الأممي على ضرورة تحديد موعد واقعي للانتخابات يلبي توقعات الذين قيّدوا أسماءهم للتصويت.

من جهته، قدّم معيتيق إحاطة بالاجتماع الأخير في بنغازي بين عدد من الأطراف الليبية الرئيسية، والذي ركز على المصالحة وتوسيع دائرة الحوار.

3/1 في لقاء مع المرشح الرئاسي، نائب رئيس المجلس الرئاسي سابقاً، السيد أحمد معيتيق، أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منسق البعثة، السيد رايزدن زينينغا على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية… pic.twitter.com/UtZQX3VWYe — UNSMIL (@UNSMILibya) December 28, 2021

وأمس الثلاثاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة، وذلك عقب قرار تعليق البرلمان جلسة مناقشة الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة حتى الأسبوع المقبل.

ودعا الدبيبة إلى تأسيس الانتخابات وفق دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين، مشيرا إلى أنه يجب استفتاء الشعب الليبي بشأنه.

وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

تطورات أمنية

من ناحية أخرى، أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقرات تابعة للقوة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس للتمركز داخلها، تحسبا لأي تطورات أمنية قد تشهدها العاصمة ومحيطها على خلفية التطورات السياسية في البلاد.

وأعلنت شعبة الاحتياط في قوة مكافحة الإرهاب أن وصول هذه التعزيزات يأتي في إطار الجاهزية لتطبيق ترتيبات أمنية وصفت بأنها ستسهم في نشر الأمن بطرابلس وتعزز الحفاظ عليه.

ونشرت قوة مكافحة الإرهاب صورا لوصول التعزيزات القادمة إلى طرابلس من مدن عدة في غرب ليبيا مدججة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن الوزير خالد مازن ناقش مع الفريق الممثل للمنطقة الغربية في المباحثات العسكرية "5+5" وقيادات أمنية تابعة للوزارة الترتيبات والإجراءات الأمنية لتأمين الطريق الساحلي الرابط بين شرقي ليبيا وغربها وجنوبها.

كما ناقش اللقاء وضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة (شرق مصراتة) إلى منطقة الجفرة (وسط البلاد) والبالغ طوله 200 كيلومتر، والذي يجري العمل حاليا على إزالة مخلفات الحرب والألغام منه.

وعرضت لجنة الترتيبات الأمنية خلال اللقاء الاحتياجات المطلوبة لإقامة 3 نقاط انتشار أمني ثابتة لتأمين الطريق، وفقا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.