كورونا.. 6.5 ملايين إصابة في العالم خلال أسبوع وتسجيل أرقام قياسية في أميركا وأوروبا

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن العالم شهد في الأيام الماضية مستويات قياسية من الإصابات بفيروس كورونا إذ تضرب موجات جديدة من الوباء الولايات المتحدة وأوروبا، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطورة المتحور أوميكرون لا تزال عالية جدا.

فقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم إحصاء 6 ملايين و550 ألف إصابة بمعدل يفوق 935 ألف إصابة يوميا في العالم بين 22 و28 ديسمبر/كانون الأول، وذلك استنادا إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.

وقالت الوكالة إن الفيروس وفقا لذلك ينتشر حاليا بسرعة غير مسبوقة تفوق بكثير أعلى نسبة تفش سابقة سجلت بين 23 و29 أبريل/نيسان الماضي وبلغت 817 ألف إصابة يوميا.

وأضافت أن عدد الإصابات الذي يتزايد على مستوى العالم منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول ارتفع بنسبة 37% في الأيام السبعة الماضية بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ودفع ذلك دولا عدة إلى فرض قيود إضافية، خاصة في فترة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وراء ارتفاع الإصابات في العديد من الدول.

وأضافت المنظمة أن المؤشرات المتطابقة تظهر أن للمتحور أوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى 3 أيام مقارنة بالمتحور "دلتا"، مشيرة إلى أن العديد من البلدان، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، شهدت زيادة سريعة في انتشار الإصابات بالفيروس.

ورغم تأكيدها تسارع الإصابات بالمتحور أوميكرون، بعدما كان المتحور دلتا هو المهيمن في معظم دول العالم، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض الإصابات بنسبة 29% في جنوب أفريقيا، الدولة الأولى التي رُصد فيها أوميكرون أول مرة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.





تزايد الإصابات عالميا

وقد سجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد خلال نحو عام، إذ بلغت 441 ألفا بزيادة قدرها 150 ألفا عن الحصيلة القياسية السابقة.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع متوسط عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 55% ليبلغ 258 ألف حالة يوميا.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة استعدادا جيدا بالعموم لمواجهة الموجة الجديدة من الوباء، لكنه حذر من أن بعض المستشفيات قد تعاني من الضغط.

وبسبب تفشي المتحور الجديد، تشهد الولايات المتحدة منذ نحو أسبوع اضطرابا في حركة النقل الجوي، إذ ألغيت آلاف الرحلات الجوية.

وفي أوروبا، سجلت كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال ومالطا وتركيا أمس الثلاثاء أعدادا يومية قياسية من الإصابات، وبلغت الحصيلة في فرنسا 180 ألفا، وفي بريطانيا 129 ألفا.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تفرض قيودا جديدة لمواجهة المتحور أوميكرون قبل نهاية العام رغم بلوغ أعداد الحالات في المستشفيات أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار الماضي.

وخلال زيارته اليوم الأربعاء مركزا للتلقيح شمال غربي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن 90% من المرضى الذين يتم إدخالهم غرف العناية المركزة جراء إصابتهم بفيروس كورونا لم يتلقوا اللقاحات، وكان قد دعا قبل ذلك المواطنين للبقاء حذرين خلال احتفالات رأس السنة، من دون أن يستبعد فرض قيود إضافية الشهر المقبل إن دعت الضرورة.

وعلى غرار غرب أوروبا، يشهد شرق القارة ارتفاعا للإصابات بفيروس كورونا، وسجلت بولونيا اليوم الأربعاء حصيلة قياسية عند 15 ألف إصابة ونحو 800 حالة وفاة ضمن الموجة الرابعة من الوباء، كما تسجل روسيا منذ أيام معدل وفيات في حدود ألف وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس.

وتتزايد الإصابات أيضا في دول عدة بأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأستراليا. وشهدت الصين أخيرا ارتفاعا في الإصابات دفع السلطات إلى فرض حجر صحي في مدينة شان التي يبغ عددد سكانها 13 مليونا، في حين سجلت أستراليا اليوم الأربعاء حصيلة قياسية من الإصابات تجاوزت 18 ألفا.

ووفقا لأحدث الأرقام التي ينشرها موقع "ورلد ميتر"، فقد تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 283 مليونا و310 آلاف، والوفيات 5 ملايين و433 ألفا، في حين قارب عدد المتعافين من المرض 252 مليونا.

السعودية وتونس

عربيا، أصدرت السلطات السعودية اليوم الأربعاء قرارا أعادت بموجبه الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة على أن يبدأ التطبيق من يوم غد الخميس، ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

من جهتها، سجلت تونس أمس الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا خلال 3 أشهر.





دراسة عن أوميكرون

في هذه الأثناء، أعلن خبراء من جنوب أفريقيا أن الإصابات بالمتحور أوميكرون قد تؤدي إلى تعزيز المناعة ضد الإصابة بالمتحور دلتا، مما يقلل من حدوث إصابات خطيرة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن التقرير الذي أعدّه خبراء من معهد ديربان لبحوث الصحة أنه في الوقت الذي ثبت فيه أن أوميكرون لديه قدرة واسعة على الانتشار ويمكنه التغلب على الأجسام المضادة، فإن المناعة ضد الإصابات اللاحقة من السلالة ترتفع بواقع 14 ضعفا بعد أسبوعين من ظهور الأعراض.

وخلص الباحثون إلى أن تلقي جرعتين من لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) أو الإصابة السابقة بالمرض قد يعطيان حماية أقوى ضد أوميكرون.