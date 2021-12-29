غزة.. إصابة 3 فلسطينيين بقصف للاحتلال وجرح جندي إسرائيلي على حدود القطاع

أصيب 3 فلسطينيين عصر اليوم الأربعاء جراء قصف إسرائيلي استهدف نقاطا للمقاومة في قطاع غزة، فيما أصيب جندي إسرائيلي على حدود القطاع إثر إطلاق نار منه.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية 3 نقاط رصد تابعة للفصائل الفلسطينية شرق وشمال غزة، مما أدى إلى تدميرها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القصف أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بمنطقة بيت حانون (شمالي قطاع غزة).

صور | للمزارعين الفلسطينيين الذين أصيبوا بقصف الاحتلال المدفعي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/w3hiZFvQ1L — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) December 29, 2021

من جهة أخرى، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن أحد الجنود أصيب بجراح طفيفة على حدود قطاع غزة إثر إطلاق نار من القطاع المحاصر.

وأضافت في بيان مقتضب "دباباتنا هاجمت موقعا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق النار على حدود القطاع"، كما تقوم قوات إسرائيلية بأعمال تمشيط وتفتيش في المناطق الحدودية المتاخمة للقطاع.

بدوره، أفاد مراسل القناة الـ13 الإسرائيلية بأن قناصا من شمال القطاع أصاب هذا الجندي في قدمه إصابة متوسطة أثناء عمله في بناء الجدار العائق للأنفاق.

#عاجل #أولي: ورود تقارير عن حادث اطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع #غزة حيث أصيب مواطن بجروح يبدو انها طفيفة. التفاصيل قيد الفحص pic.twitter.com/ktTcfnwb5j — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2021

والأحد الماضي، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل في غزة -باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- انطلاق فعاليات تدريب عسكري مشترك يضم مختلف فصائلها العسكرية، وهو الأول من نوعه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل إن هذه التدريبات ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة، وهي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الفصائل وتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

وأشارت إلى أن هذه التدريبات سيتم اختتامها بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة الهادفة إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة التحديات المختلفة.