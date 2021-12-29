تجرى منتصف مايو المقبل.. الرئيس اللبناني يوقع مرسوم الانتخابات البرلمانية

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022 بدلا من 8 مايو/أيار من العام ذاته.

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022 بدلا من 8 مايو/أيار من العام ذاته.

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

وقالت الرئاسة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء إن عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في السادس والثامن من مايو/أيار لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وفي 12 من الشهر نفسه للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 15 مايو/أيار للمقيمين.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن أمس أنه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأرسله إلى رئيس الجمهورية.

يُذكر أن مجلس النواب أعد قانونا في وقت سابق لتقريب موعد لانتخابات النيابية إلى مارس/آذار المقبل، لكن عون أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في مارس/آذار يقصر مهلة تسجيل الناخبين بالخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.

الرئيس عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 29, 2021

دعوة وتأكيد

وقبل أسبوع، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مواعيدها الدستورية.

وأشار غوتيريش إلى أنه حصل على ضمانات من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بإتمام الانتخابات في موعدها.

وقال أيضا "لابدّ من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب في إيصال صوته" لافتا إلى أنه حصل على ضمانات وتعهدات واضحة من المسؤولين اللبنانيين لإجراء الانتخابات في موعدها.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022 بدلا من 8 مايو/أيار من العام ذاته.

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.