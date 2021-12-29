عباس يبحث مع غانتس الحل السياسي والتنسيق الأمني وحماس تعتبر اللقاء معززا للانقسام والتطبيع

ذكرت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس التقى مساء أمس الثلاثاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لبحث إمكانية التوصل لحل سياسي، بينما قالت إسرائيل إنها تسعى لتعزيز إجراءات بناء الثقة والتنسيق الأمني، وقد نددت باللقاء كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأحزاب اليمين الإسرائيلي المتشددة.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن عباس وغانتس بحثا "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن الجانبين بحثا كذلك "الأوضاع الميدانية المتوترة، بسبب ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم، فضلا عن العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس ، حيث تناول الاجتماع اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه، وكذلك الاوضاع الميدانيه المتوتره بسبب ممارسات المستوطنين ، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 28, 2021

ووفق بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الاجتماع استغرق ساعتين وبحث مختلف القضايا الأمنية والمدنية والاقتصادية، و"الحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وأبلغ غانتس عباس أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، والعمل على تعزيز التنسيق الأمني، وفق البيان.

وأكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن اللقاء تم في منزل غانتس في منطقة روش هعاين.

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو 4 أشهر من اجتماع الرجلين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث ناقش الاجتماع حينها القضايا الأمنية "الروتينية".

تنديد من الجانبين

من جانبها، استنكرت حركة حماس اللقاء، واعتبرت أنه يعمق الانقسام الفلسطيني ويشجع أطرافا بالمنطقة على التطبيع.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن اللقاء "مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

واعتبر قاسم أن تزامن اللقاء مع هجمة المستوطنين على المدنيين في الضفة الغربية يُشكل طعنة للانتفاضة في الضفة، حسب وصفه.

وأضاف أن "سلوك قيادة السلطة يعمق الانقسام الداخلي، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبع مع الاحتلال، ويُضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".

وفي الجانب الآخر، نددت أحزاب اليمين الإسرائيلي المتشددة، وفي مقدمتها حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، بلقاء عباس وغانتس، ووصفته بالسيئ لليهود.

وقال حزب الليكود -في بيان- إن "التنازلات الخطيرة لأمن إسرائيل ليست سوى مسألة وقت".

وأضاف الحزب أن "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال"، معتبرا أن هذه الحكومة "تشكل خطرا على إسرائيل".