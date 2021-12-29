تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السابق قايد السبسي

قال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني الثلاثاء إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأضاف أن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وتوفي السبسي يوم 25 يوليو/تموز 2019 عن 93 عاما بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة موزاييك التونسية (خاصة) إنّ وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.

وأشارت الإذاعة المذكورة إلى أن هذا القرار يأتي تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء ومن أجراه والمعلومات التي وردت فيه.

وتوفي السبسي، في 25 يوليو/تموز 2019، وتزامنت وفاته مع تاريخ احتفال البلاد بعيد الجمهورية (25 يوليو/تموز 1957).

ومطلع يوليو/تموز من العام نفسه، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان آنذاك بالحادة.

وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزير للداخلية (1965 – 1969) والدفاع (1969 – 1970) والخارجية (1981 – 1986).

وعاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفا لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس.

وفي 16 يونيو/حزيران 2012، أسس السبسي حزب حركة نداء تونس وترأسه حتى فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014.