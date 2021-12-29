تدمير السمعة وهوس الترند.. هكذا انتهت ضجة الطلاء وصناعة الأجبان بمصر

القاهرة – بعد سخرية واسعة في مصر والعالم العربي، واتهامات بالغش، يبدو أن الأيام قررت أن تبتسم أخيرا بوجه صاحب مصنع الجبن المصري الذي اتّهم باستخدام معجون طلاء في صناعته.

وعقب انتهاء تحليل عيّنات الجبن التي صودرت من المصنع، أعلنت الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء أن المواد المصادرة لا تحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

وكانت السلطات المصرية قد دهمت قبل 10 أيام مصنعا في مدينة تلا بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة) بعد ورود معلومات تفيد بإنتاجه الجبن من مواد كميائية تستخدم في طلاء المنازل، كما أن المصنع يستخدم مكسبات طعم غير صالحة.

ولغرابة الأمر وخطورته على الصحة، انتشر الخبر كالبرق في مصر والعالم العربي، وسط حالة من الغضب بسبب انتشار الغش والفساد، ومطالبات بتشديد العقوبة على صاحب المصنع، قبل أن تظهر لاحقا براءته.

ليست مواد طلاء.. «سلامة الغذاء» تكشف تفاصيل إغلاق مصنع جبن بالمنوفيةhttps://t.co/TTMuqjhj5d pic.twitter.com/yjl5iUMzdh — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 28, 2021

براءة المصنع

الهيئة القومية لسلامة الغذاء قالت في بيانها إن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنا كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم "جُميد بلدي" الذي يستخدم بالتحديد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامدة صلبة، ولا يُعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.

وأضاف البيان أن المنتج المذكور لم يصدّر إلى أي دولة، وأن الهيئة هي المسؤولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.

وكشف البيان أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أثبتت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ولا يحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء المنازل أو غيرها.

لكن البيان أشار إلى أن التحاليل أثبتت عدم مطابقته للمواصفات المصرية، مثل احتوائه على أتربة نتيجة عدم اتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، فقد أُنتج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة، وأوضح أن المصنع خالف اشتراطات سلامة الغذاء، وذلك يعرضه للمسؤولية القانونية والجنائية.

بيان رسمي يكشف مفاجأة بشأن مصنع "جبن الطلاء" بالمنوفية

تسرعت صحفنا وتسرعنا معهم

فالجبن لم يكن جبن بل كان جميد بلدي

ولم يكن هناك ما يثبت بالتحليل المعملى وجود بويات طلاء الحوائط

يستهلك بمعظم القرى المصرية هذا ولا يتم تصدير المنتج الى اي دول خارج مصر https://t.co/b978YgVwx3 — Mohamed (@45mogaber) December 29, 2021

الترند وتدمير السمعة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بعدم المهنية في إعلان المسؤولين عن مخالفات المصنع من دون انتظار نتائج التحليلات.

وتعاطف مغردون مع صاحب المصنع الذي تسببت الشائعات في تدمير سمعته وإغلاق المصنع وتشريد العاملين فيه، كما استنكر بعضهم التسرّع في نشر الخبر عبر مواقع التواصل المختلفة بحثا عن الانتشار الواسع أو ما بات يعرف بـ"الترند".

من جانبه، أبدى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حسين منصور، دهشته من الحكم على المادة المضبوطة في مصنع الجبن بكونها "مادة طلاء"، من خلال الشكل فقط، مشيرا إلى تداول الموضوع بطريقة غير مهنية لا تعتمد على أي مصداقية، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، أمس الثلاثاء.

بدوره، تقدم عضو مجلس النواب محمد زين الدين، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التموين والصحة والزراعة بشأن الواقعة، حسب ما نقلت صحف ومواقع مصرية.

وقال زين الدين إن الخبر أذيع وتناقلته جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، وهو ما تسبب في فضيحة للصناعة المصرية، على الرغم من أن الواقعة بها مغالطات كبيرة، وتسببت بضرب سمعة الصادرات الغذائية المصرية في مقتل وزعزعة ثقة المواطن الأردني بها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الواقعة وطريقة تناولها إعلاميا تسببت في بلبلة كبيرة بالمملكة الأردنية الهاشمية التي تستورد منتج "الجميد" المصنع من لبن الماعز أو الجاموس من مصانع عدة بمصر، أغلبها مملوكة لرجال أعمال أردنيين.

ولفت النائب إلى أن الواقعة تؤثر سلبا في ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق المصرية، بسبب موقف غير مسؤول من لجنة لم تتحرّ أمورا كثيرة قبل إذاعتها الخبر، وأهمها سمعة المنتج المصري في العالم.