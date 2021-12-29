في ذكرى اغتيال النقراشي.. نهاية دامية لعلاقة دافئة مع خصومه

القاهرة ـ دق هاتف نقطة تفتيش القنطرة "شرق" ورفع الضابط السماعة ثم وقف في وضع الانتباه، كان المتصل على الطرف الآخر هو رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا، يأمره بالسماح لحافلتين كبيرتين محملتين بالمتطوعين من الإخوان المسلمين والأسلحة بعبور نقطة التفتيش، متجهين لسيناء ومنها إلى فلسطين لمقاومة العصابات الصهيونية الموجودة آنذاك.

كانت العلاقة حتى ذلك الحين "ربيع عام 1948" بين الجماعة ورئيس الوزراء علي خير ما يرام، استنادا لهذه الواقعة التي ذكرها عضو التنظيم الخاص للإخوان محمود الصباغ في كتابه "حقيقة النظام الخاص" وهو النظام الذي أنشأته الجماعة لتحرير فلسطين.

وفي الكتاب ذاته، يقول الصباغ "ولقد تحركت الدفعة الأولى من المتطوعين من دار المركز العام للجماعة، في أتوبيسين كبيرين محملين بالمتطوعين وأسلحتهم ومفرقعاتهم، أما خيامهم فقد أمكن تحميلها على بعض سيارات نقل ضمن قافلة من قوافل الجيش المصري المسافرة من القاهرة إلى العريش".

ونظرا لتلك الواقعة وغيرها، يتساءل متابعون عن حقيقة ما جرى وأحدث انقلابا بين الطرفين، الحركة الوطنية في الأربعينيات ومن بينهم جماعة الإخوان من جهة، ورئيس الوزراء النقراشي من جهة أخرى، والتي أدت في النهاية لاندفاع واحد من شباب الجماعة لاغتياله في مثل هذا اليوم من عام 1948، ملاحقا باتهامات شتى.

مبعث الدهشة تلك الحالة من الود بين الطرفين، التي وصلت إلى حد سماح الحكومة للجماعة بعمل استعراض عسكري في قلب القاهرة، لأعضائها الذاهبين للقتال في فلسطين، حسب وصف الصباغ.

هذا الاستهلال الدافئ لعام 1948 انتهى نهاية ساخنة دامية، حيث اندفع أحد شبان الجماعة في مثل هذا الأيام منذ 73 عاما وبالتحديد في 28 ديسمبر/كانون الأول، ليطلق 3 رصاصات على النقراشي، أمام مصعد وزارة الداخلية، التي كان يتولاها إلى جانب رئاسة الوزراء.

في اعترافات عبد المجيد أحمد حسن الطالب في كلية الطب البيطري، ورد بأن دافعه للاغتيال هو قرار النقراشي بحل الجماعة، مطلع الشهر نفسه، وتشريده لزملائه من الطلاب المنتمين للجماعة من الكليات، ولتهاونه في قضية السودان وفلسطين.

تذهب السرديات المتعاطفة مع الجماعة إلى أن الدوافع كانت وطنية خالصة، فالنقراشي فرط في حقوق البلاد، وجاء قرار حل الجماعة في هذا السياق، وأن كل سياساته السابقة الودودة معها كانت محض خطة محكمة لمحاولة استدراج الجماعة لفخ منصوب بإحكام، كما يقول بعضهم إن الاغتيالات كانت وسيلة منتشرة في تلك الفترة من الزمن بين كافة التيارات السياسية.

يعضد هذه الرواية مواقف المؤسسات الأخرى من القضية، فالأزهر مثلا أصدر بيانا متوازنا بشأن الحادث، بحسب الشيخ عصام تليمة أحد أعضاء الإخوان المهتمين بالبحث في تاريخ الجماعة.

بداية شهر العسل ونهايته

يعتقد مراقبون أن شهر العسل، بين الإخوان والنقراشي باشا، بدأ بعد رغبة من الأخير في مقاومة حزب الوفد الذي انشق عنه لتساهله مع الإنجليز، لذا أفسح الطريق عام 1945 للجماعة لتعمل بحرية حركة أكبر، إذ أفرج عن كثير من المعتقلين منهم ليقوي التيار المعارض للسياسة البريطانية ولأنصارها.

ويرى البعض أن الضغط البريطاني على النقراشي –لاحقا- هو الذي أدى لمنع الجماعة من التوسع، لما تحمله من مبادئ تدعو إلى الوحدة ودعم قضية فلسطين ومشاركتهم في الحرب ضد الصهاينة، ولمنع الملك فاروق من الاعتماد على قوتهم الشعبية.

ومع هذا الخوف المشترك، أصدر النقراشي أمرا عسكريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 1948 بحل جماعة الإخوان وفروعها ومصادرة أموالها واعتقال أفرادها.

وقد تناول هذه الواقعة المفكر والمؤرخ طارق البشري في كتابه "الحركة السياسية في مصر 1945- 1953" مشيرا إلى أنها من الوقائع التي بدأت بتحالف بين الإخوان والسلطة ثم انتهت بكارثة مروعة، لافتا إلى أن العلاقة بين الإخوان وحزب السعديين (حزب النقراشي) بدأت منذ عام 1938 حينما احتاج الطرفان لبعضهما.

ويشير الروائي نجيب محفوظ إلى جانب من هذا القلق الذي انتاب تلك الفترة المتوترة، وذلك في رواية "السكرية" حيث سرد على ألسنة أبطالها المهمومين بالسياسة جانبا من الصراع.

وتصف سرديات الإخوان المقدمات التي أدت في النهاية لاغتيال النقراشي بالقول كما في موقع "إخوان ويكي" أو الموسوعة التاريخية للإخوان "لم يكتف النقراشي بحل الجماعة ومصادرة أملاكها لكنه أصدر قرارا باعتقال قادتها والزج بهم في السجون مما أدى إلى فراغ لدى الشباب المملوء حماسة وغضبا على هذه التصرفات، ومن ثم فقد عنصر التأثير والتوجيه الصحيح لهم وأصبحوا كالسفينة بدون ربان".

وأضافت الموسوعة التابعة للجماعة "كل هذه الأمور دفعت بعض شباب الإخوان -في ظل غياب قادتهم- إلى أن ينظروا إلى النقراشي على أنه خان القضية وباع البلاد، فقرروا الانتقام منه".

وتباينت تقديرات المتابعين لهذه الحلقة من الصراع ما بين من يدين الإخوان، ومن ينفي عنهم التهم أو يلتمس لهم العذر.

خبر حل جمعيه الاخوان المسلمين بعد اغتيال محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزراء عام 1948 يعني في عهد الملك فاروق يعني كفايه كذب يا نكسجيه ولسه وراكم ووراء اكاذيبكم وفلولكم pic.twitter.com/zUPJUH7zaQ — King Farouk (@KingFar12573093) December 24, 2021

حاول حسن البنا الطعن فى النقراشى باشا رئيس الوزراء، وتحريض الملك عليه فكتب للملك :

” والعالم كله الآن يا صاحب الجلالة تغلى مراجله بالأحداث الجسام والخضوب العظام ويبدو فى أفاقه كل يوم شأن جديد لا يقوى أبداً دولة النقراشى باشا على أن يضطلع بأعباء التصرف فيه بما يحفظ كرامة مصر — Ayman Al Gharabawy (@ayman4art) December 23, 2021

اجتمع قادة الاحتلال الانجليزي والفرنسي والبريطاني في منطقة فايد بالإسماعيلية عام1949 وقرروا اغتيال الإمام الشهيد #حسن_البنا والتخلص منه نهائياً

أعطي قادة الاحتلال أوامرهم الي عميلهم محمود فهمي النقراشي فحل الجماعه واعتقل جميع #الاخوان إلا الإمام البنا وتم اغتياله بموافقه فاروق — الولا اسكرينه2 (@iskerina) December 23, 2021

( لا هم اخوان ولا هم مسلمين )

أشهر عبارة قالها #حسن_البنا بعد ان تم الكشف عن قتلة النقراشي باشا وكانوا جميعهم أعضاء في تنظيم الإخوان فتبرأ منهم وانكرهم وهذا يدل أن عادة الفعل وإنكار الفعل عادة متأصلة في هذا التنظيم يعني يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته#الارهاب_صناعة_اخوانيه pic.twitter.com/ZszpwGAPJx — Yousif Essa (@YousifEssa_) December 20, 2021

رحلة الصعود والسقوط

رغم الاستنكار الواسع لمبدأ الاغتيال السياسي، كان النقراشي واحدا من الذين سُجنوا بتهمة اغتيال المعتمد الإنجليزي السير لي ستاك (Sir Lee Stack) والاشتراك مع السياسي المخضرم ورئيس الوزراء لاحقا أحمد ماهر في تنفيذ الاغتيالات الكبرى عام 1925، فاعتقل مع ماهر عاما كاملا، وكانت هذه الاتهامات التي انتهت ببراءته فاتحة صعوده في الحياة السياسية.

صعد النقراشي سريعا عقب تخرجه من جامعة نوتنغهام، التي أوفده للدراسة بها الزعيم سعد زغلول، والذي انشق النقراشي عن حزبه "الوفد" لاحقا ليؤسس مع آخرين حزب السعديين.

عينه زغلول، حين توليه رئاسة الوزراء عام 1924، وكيلا لمحافظة الإسكندرية، وهي مسقط رأس النقراشي التي ولد بها في 26 أبريل/نيسان 1888. وبحسب مصادر تاريخية، تولى النقراشي تنظيم التشكيلات السرّية والعلنية لحزب الوفد أيام زغلول، فكان مرجع الشبان الوفديين وقائدهم.

تدرج النقراشي في المناصب الحكومية، وجاء الصعود الأكبر في وزارة مصطفى النحاس باشا التي تولت المسؤولية عام 1930، ليشغل منصب وزير المواصلات، وظل النحاس باشا يستعين به كل مرة يتولى فيها الوزارة، وأسبغ عليه لقب باشا، قبل أن ينقلب عليه النقراشي، عقب تراجع شعبية الوفد في الشارع، مستقيلا من الوزارة ومستعينا بعدد من المسؤولين الكبار لتشكيل حزب جديد منافس هو الهيئة السعدية.

وجاء اغتيال ماهر باشا ليفسح الطريق أمام تولي النقراشي رئاسة الوزارة عام 1945 مع وزارتي الداخلية والخارجية، ثم استقال العام التالي، ثم تولاها عام 1946 مع الداخلية والخارجية أيضا، مستكملا ما بدأه سلفه إسماعيل صدقي من مفاوضات مع الإنجليز بعد أقل من شهر من توليه الوزارة، ثم قرر قطعها والتوجه لمجلس الأمن الدولي.

وجاءت كلمة النقراشي في مجلس الأمن مدوية في مصر والعالم "اخرجوا من بلادنا أيها الإنجليز.. أيها القراصنة" ويكرر ابنه هاني هذه العبارة بافتخار وهو يتحدث عن والده مع إحدى الفضائيات، مؤكدا أن تفاصيل الحادث لا تزال عالقة بذهنه، ويتذكر يوم نقل جثمانه إلى منزل العائلة فى مصر الجديدة.

الابن الذي يعيش في ألمانيا ـ والذي عينه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ضمن فريق مستشاريه ـ كرر اتهام الإخوان بقتل والده، وذكر في أحد اللقاءات أن الإنجليز هم الذين استخدموا الإخوان في عملية اغتياله بمبنى الداخلية‏، على حد قوله.

وبعيدا عن الاتهامات المتبادلة، فقد دخل النقراشي التاريخ من باب ضيق، بوصفه المسؤول الذي وقعت في عهده واحدة من أسوأ المذابح التي شهدتها البلاد، حينما تظاهر طلاب جامعة فؤاد الأول "القاهرة لاحقا" ومضوا يعبرون الجسر الفاصل بين الجامعة وبين حي قصر العيني، وجرى فتح الجسر ليسقط في النيل عشرات الطلاب غرقى وجرحى، فيما عرف بمذبحة كوبري عباس أو حادث 9 فبراير/شباط 1946.