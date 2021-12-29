كشف وزير الجيش الاسرائيلي عن ميزانية إضافية بقيمة ملياري دولار رُصدت لخطة التسلح بصواريخ متطورة استعدادا لهجوم محتمل على طهران. وتقضي بتطوير القدرات الهجومية في مجال الصواريخ والذخائر الدقيقة لسلاح الجو.

القدس المحتلة- تُشكّل إيران سلسلة تحديات طويلة وقصيرة المدى لإسرائيل، فعلى المستوى الإستراتيجي، باتت المشروع النووي لطهران، إلى جانب برنامجها للصواريخ الدقيقة، في صُلب اهتمام مؤسسة إسرائيل الأمنية، وتصفه بالتهديد الإستراتيجي الاستثنائي لأمنها القومي.

ومع استئناف مفاوضات فيينا الهادفة للعودة للاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول العظمى عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، كثّفت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت جهودها الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحباط العودة للاتفاق السابق وتعطيل التوصل لاتفاق مؤقت.

وتصاعدت اللهجة بين تل أبيب وطهران التي هددت بضرب المواقع الأمنية الحساسة في إسرائيل بحال وجهت لها ضربة عسكرية، في حين خرجت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للعلن وهددت بأنها ستستهدف المنشآت النووية الإيرانية، في وقت تسعى تل أبيب لإقناع أميركا باعتماد الخيار العسكري ضد طهران.

تخريج أكبر فوج من الطيارين الإسرائيليين نهاية 2021 حيث تراهن تل أبيب على سلاح الجو لضرب إيران (الجزيرة)

لماذا تخشى إسرائيل إيران وما التحديات التي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي؟

على الساحة الإقليمية، عمّقت إيران حضورها ونفوذها خلال العقد الماضي في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ويُظهر تقدير موقف لمركز أبحاث الأمن القومي، بجامعة تل أبيب، أن التركيز بالمستقبل سيكون على حاجة إسرائيل للتعامل مع التموضع الإيراني المستمر في سوريا ولبنان، واحتمال المواجهة العسكرية المباشرة بينهما في هذه الساحات.

في الوقت نفسه، هناك احتمال لإيجاد تهديد إيراني من غرب العراق، من خلال تسليح المليشيات العراقية الموالية لطهران بمنظومة الصواريخ الدقيقة، والتي بإمكانها ضرب العمق الإسرائيلي.

ويأتي المشروع النووي الإيراني في عمق التحديات التي تضعها طهران أمام تل أبيب، وهو الأبرز بالنسبة لإسرائيل خلال العام المقبل، بحسب تحليل للباحثيْن في معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، ألداد شبيت، وسيما شاين.





ما خيارات تل أبيب لمواجهة النووي الإيراني؟

على مر السنين تعلمنا، يقول المحلل السياسي عكيفا إلدار، إنه عندما يعلن سياسي أو جنرال أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" فإنه يشير في الواقع إلى خيار واحد فقط: العسكري.

ظاهريا، يضيف إلدار "هذا هو الخيار الوحيد لإسرائيل إذا لم تسفر المفاوضات مع إيران عن اتفاق نووي يُرضي المستوى السياسي بتل أبيب".

ويوضح أن العقوبات لم تُركّع الإيرانيين، كما أن استهداف المنشآت الإيرانية والاغتيالات الغامضة للعلماء لم توقف طهران عن تخصيب اليورانيوم.

وأمام نهج الرئيس الأميركي جو بادين، بالامتناع عن الصدام والمواجهة بالشرق الأوسط، قد تجد إسرائيل نفسها وحيدة أمام خيار شن هجوم عسكري مباشر على المنشآت النووية الإيرانية، مهما كلّفها ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأضرار لعلاقاتها الخارجية.

إسرائيل تسعى لتصنيع المزيد من منظومة القبة الحديدية في إطار الاستعداد لهجوم على إيران (الجزيرة)

هل ستهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟

في الوقت الذي تتواصل المساعي الدولية للتوافق بين طهران وواشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، صعدت تل أبيب من تهديداتها بضرورة توجيه ضربة عسكرية للمشروع الإيراني، على الرغم من الاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لتوجيه مثل هذه الضربة حاليا.

وبمعزل عن أي أتفاق يتم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، يقول وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الصراع حتمي وهو السبيل الوحيد لمنع إيران من الوصول إلى القدرة النووية.

وأوضح ليبرمان في تصريحات للموقع الإلكتروني "والا" أن المواجهة مع إيران "مسألة وقت فقط" وليس الكثير من الوقت "فلن توقف أي عملية دبلوماسية أو اتفاق برنامج إيران النووي".

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مع طيارين بسلاح الجو (الجزيرة)

ما جدية التهديدات الإسرائيلية؟

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه سيبدأ، بحلول 2022، بمناورات واستعدادات للتدرب على هجوم محتمل ضد طهران، وذلك تزامنا مع تقدم الأخيرة ببرنامجها النووي، مع وضع خطة تسلح خاصة لتعزيز جاهزية الجيش والتأهب لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

يأتي ذلك، في حين قرر رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي تغيير أولويات مؤسسته، ووضع إيران في سلم أولوياتها عبر تسريع "الخطط العملياتية" والاستعداد لإمكانية الهجوم ضد طهران.

كما أن إقرار حكومة تل أبيب ميزانية الأمن للعام 2022 بقيمة 18 مليار دولار بعد تأخير لعامين، إلى جانب مساعدة أميركية سنوية بقيمة 3.8 مليارات، يعكس جدّية إسرائيل في تهديداتها لمهاجمة إيران بغية منعها من الوصول لمستوى "دولة عتبة نووية" أو تملك سلاح نووي.

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس كشف عن ميزانية إضافية بملياري دولار لخطة تسلح جديدة (الجزيرة)

ما مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران؟

وفي وقت تتمادى فيه التهديدات الإسرائيلية، يكشف إعلان وزير الجيش بيني غانتس عن ميزانية إضافية بقيمة ملياري دولار رُصدت لخطة التسلح بصواريخ متطورة استعدادا لهجوم محتمل ضد طهران.

وتقضي الخطة، التي شُرع بتنفيذها ومن المتوقع إنجازها بغضون 6 أشهر لعام، بتطوير قدرات الجيش الهجومية، وخاصة في مجال الصواريخ والذخائر الدقيقة لسلاح الجو، عبر إبرام اتفاقيات طويلة المدى لشراء أسلحة.

وتعتزم إسرائيل تكثيف عملياتها الهجومية ضد إيران، بما يشمل غارات جوية متكررة في سوريا وهجمات سيبرانية (إلكترونية) في طهران، وعمليات تخريب في المنشآت النووية الإيرانية.





ما جاهزية سلاح الجو الاسرائيلي وقدراته لشن هجمات؟

خلافا للحديث للعلن عن جاهزية الجيش الاسرائيلي لعملية ضد إيران والخطط العملياتية والمناورات عام 2022، تبقى جاهزية سلاح الجو مثارا للنقاش من وراء الكواليس، حيث يتم التكتم على خطط هذه المنظومة لضرب إيران.

لكن القائد القادم لسلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، والذي سيتولى منصبه في أبريل/نيسان المقبل، خرج عن صمته وصرح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بمناسبة انتهاء 2021، بأن الطيران الحربي جاهز في أي لحظة لمهاجمة إيران.

وقال بار إنها "مسألة وقت. ومهمتي هي الحفاظ على قدرة مستقلة للعمل" رافضا التطرق إلى توقيت الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ومع تعثر مفاوضات النووي وإعلان إسرائيل استعدادها للخيار العسكري، هناك فرصة بأن يقع الهجوم في ولاية بار كقائد لسلاح الجو، والذي قال "أدرك حجم المسؤولية وأعتقد أنني سأعطي المهمة استحقاقها".

وعندما سئل عما إذا كان سينجح في تدمير المنشآت النووية؟ أجاب "لا يمكن أن أعمل على بُعد ألف كيلومتر من هنا، وأعود دون تنفيذ المهمة، فلا توجد فرصة لدينا للتحليق هناك دون نجاح".