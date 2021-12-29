الشرطة الألمانية تصدر مذكرات اعتقال بحق 596 يمينيا متطرفا

كشفت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء -في رد لها على استجواب برلماني طرحته المجموعة البرلمانية لحزب دي لينكه اليساري- أن السلطات الألمانية أصدرت مؤخرا مذكرات اعتقال بحق 596 متطرفا يمينيا.

وفي 140 حالة من هذا العدد صدرت مذكرات الاعتقال بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، في حين صدرت عدة مذكرات اعتقال بحق 9 أشخاص.

وأظهرت قواعد بيانات مختلفة للشرطة مؤخرا ما مجموعه 788 مذكرة اعتقال لم يتم البت فيها ضد جرائم يشتبه في أنها ذات دوافع سياسية من أنصار اليمين.

وقبل ذلك بـ6 أشهر كانت هناك في قواعد البيانات 602 مذكرة اعتقال لم يتم البت فيها ضد اليمينيين.

ويمكن أن يتعرض شخص واحد لعدة أوامر اعتقال، ولا تتعلق بعض الأوامر الصادرة بحق المتطرفين بجرائم ذات دوافع سياسية.