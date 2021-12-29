الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لتكون الحكومة الثانية التي يتم تشكيلها خلال هذا العام.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، حيث استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في دار اليمامة رئيس الوزراء، لتلقي أسماء التشكيلة التي تتضمن 15 وزيرا.

رئيس الوزراء أمام سمو ولي العهد: نرفع أسمى آيات الشكر لسمو الأمير ولسموكم على الثقة الغالية التي حملتمونا إياها – نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ كل هذه التوجيهات من صاحب السمو الأمير وسموكمhttps://t.co/TZW4xQgtcT pic.twitter.com/3r80RqrleU — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) December 29, 2021

وتسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التشكيل الوزاري طبقا لصلاحياته الجديدة التي أصدرها أمير الكويت.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ذكرت وكالة الأنباء الكويتية -نقلا عن مرسوم أميري- أن أمير البلاد أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة.

وكان أمير البلاد قد قبل في منتصف الشهر الماضي استقالة الحكومة السابقة لرئيس الوزراء صباح خالد، وذلك بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، وهي ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.

وفي مارس/آذار الماضي أدت الحكومة المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم 15 وزيرا.

وجاءت تلك الحكومة بعد أن أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح خالد الصباح بتشكيلها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته -آنذاك- بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبرها نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".