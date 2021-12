توعدت إسرائيل مجددا بمنع إيران من تصنيع السلاح النووي، فيما تبدأ لجان العمل المشتركة في فيينا مناقشة المقترحات الإيرانية، حيث اعتبرت طهران أنه يمكن التوصل لاتفاق بوقت قصير في حال رفع العقوبات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء- "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد، بالطبع نحن نعرف المعايير، هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".

واعتبر بينيت أن إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن العالم للأسف يتصرف كما لو أنها قوية، حسب وصفه.

وأضاف أن حكومته بنت إستراتيجية عملية للتعامل مع ما سماه الخطر الإيراني لا تقتصر على المشروع النووي وحسب.

وأكد أن طهران أحاطت بلاده بمئات آلاف الصواريخ على مدى 30 عاما، وهذا ما يجب إعادته الى الوراء، وفق تعبيره.

وشدد بينيت على أن إسرائيل ليست جزءا من المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول العظمى.

كما جدد تصريحه بأن "على إسرائيل منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي".

في الأثناء، نشر الحرس الثوري الإيراني فيديو يظهر محاكاة لاختراق القبة الحديدية الإسرائيلية خلال المناورات العسكرية الأخيرة.

وبحسب تغريدة على تويتر نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية، قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري إن تمرين المحاكاة نجح في كسر القبة الحديدية.

واختتمت إيران يوم الجمعة الماضي مناورات عسكرية واسعة جنوب البلاد تحت مسمى "الرسول الأعظم" اختبرت خلالها صواريخ باليستية، وشملت اختبارات صاروخية من البر والبحر وتمارين للقوات البرية والبحرية.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إن مفاوضات فيينا تجري في مسار جيد، مؤكدا أنه يجري العمل على التفاوض بشأن القضايا الخلافية.

وجدد القول إنه يمكن التوصل إلى اتفاق جيد إذا ما واصل الطرف الآخر حسن نواياه، حسب تعبيره.

من ناحية أخرى، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري اليوم إن "على واشنطن رفع العقوبات أولا قبل عودتنا كليا عن إجراءاتنا النووية".

وأضاف باقري أن مفتاح نجاح وتقدم المحادثات هو رفع العقوبات بشكل فاعل ومؤثر، معتبرا أنه يمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير وأن هذا مرهون بجدية القبول برفع العقوبات.

وأوضح باقري أن "الطرف الآخر قبِل بمبدأ التحقق من رفع العقوبات، والمفاوضات ستبحث آلية ذلك"، كما أوضح أن القضايا المتعلقة بالعقوبات المالية والمصرفية ستكون على جدول أعمال المفاوضات.

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن قبول مقترحات بلاده بشأن التحقق من إلغاء العقوبات وتقديم ضمانات "يجعلنا أقرب للاتفاق".

