مسلح يقتل 4 أشخاص بالرصاص في مدينة دنفر الأميركية

قالت الشرطة إن مسلحا قتل 4 أشخاص خلال إطلاق نار في مدينة دنفر وفي ضاحية قريبة منها في ولاية كولورادو (غربي الولايات المتحدة) قبل أن يُقتل في أثناء الاشتباك مع عناصرها.

وأضافت الشرطة أن المسلح فتح النار مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) في دنفر فقتل امرأتين وأصاب رجلا بالقرب من محل للوشم، وقتل لاحقا رجلا في موقع آخر بالمدينة، ثم أطلق النار مجددا قبل أن يهرب في سيارة إلى بلدة "ليكوود" التي تبعد بضعة كيلومترات عن دنفر.

وتابعت الشرطة أن المسلح قتل شخصا رابعا في ليكوود، واشتبك مرتين مع عناصرها قبل أن يلقى مصرعه هناك، مشيرة إلى أنه كان بمفرده.

كما قالت الشرطة إن أحد ضباطها أصيب خلال تبادل إطلاق النار مع المهاجم، موضحة أن حالته كانت مستقرة حين نقل للمستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن المسلح -في أثناء هروبه من الشرطة- دخل نزلا بمدينة دنفر وأصاب شخصا كان في الداخل بالرصاص.

وتتواتر في الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار التي تخلف سنويا آلاف القتلى.

ومع كل حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا، يتجدد الجدل في الولايات المتحدة بشأن تشديد القيود على حيازة الأسلحة النارية.

