القاهرة- 3 مرّات، طالب البرلمان المصري وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالحضور إلى مجلس النواب، للرد على أسئلة وطلبات إحاطة تخص الشأن التعليمي مقدمة من أعضاء المجلس، غير أن الوزير المعني لم يلبِّ الطلب سوى في المرة الرابعة.

وبعد 3 اعتذارات متتالية لأسباب مختلفة، حضر وزير التعليم إلى مجلس النواب، ليشهد الجلسة البرلمانية التي انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء وتضمنت كمية هائلة من الأسئلة وطلبات الإحاطة بلغ عددها 120، تناولت العديد من سياسات الوزارة التي تلقّى -بسبب قرارات وزيرها- كثيرا من الانتقادات، كما يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الطلبات والأسئلة البرلمانية أزمات عدة يشهدها التعليم المصري، مثل صعوبة المناهج الدراسية، والكثافة الطلابية داخل الفصول بالمدارس، والعجز في أعداد المدرسين، وإلغاء تشعيب الثانوية العامة، إضافة إلى تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية.

ووصلت انتقادات أعضاء مجلس النواب لوزير التعليم حدّ اتهامه بإهدار المال العام، والانفصال التام عن واقع التعليم في البلاد.

هجوم نادر

وعلى عكس الاستكانة التي يتعامل بها البرلمان الحالي مع المسؤولين الحكوميين باعتبارهم ممثلين للسلطة، شهدت الجلسة البرلمانية طلبات إحاطة تتضمن هجوما على وزير التعليم، فضلا عن أسئلة تبدو ساخرة من الوضع التعليمي برمته.

وفي مقدمة الأزمات التعليمية التي تناولها النواب، كانت صعوبة المناهج التعليمية المقررة حديثا، خاصة منهاج الصف الرابع الابتدائي. وخلال كلمتها، قالت النائبة البرلمانية إيفلين متى إن منهج الصف الرابع الابتدائي يتطلب فترة تجريبية قبل إقراره على التلاميذ، ثم سخرت من الوزير ووجهت له سؤالا -موجودا ضمن المنهج- يقول: "البطريق له كم ضافر (ظفر)؟".

وعلقت النائبة أمل زكريا قطب على كثرة وصعوبات المعلومات حول الحيوانات الواردة في مقررات الصف الرابع، قائلة "كمية حاجات هو ماشفهاش (التلميذ) ولا المدرس ولا الموجه".

وتحدثت عضوة البرلمان سناء السعيد عن الفجوة الواسعة بين خطة الوزارة في تطوير المناهج وحال المنظومة التعليمية كاملة، منتقدة طبيعة خطط التطوير في ظل انعدام البنية التحتية للمدارس ووصول أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد إلى 120 طالبا.

وأردفت "مفيش (لا يوجد) كرسي يقعد عليه، مافيش بنية تحتية، مافيش مدرس.. خطة الوزارة تتكلم عن مجتمع تاني غير مجتمعنا المصري".

المدارس المصرية تعاني نقصا في التجهيزات وفي المعلمين (الجزيرة)

كثافة الفصول ونقص المعلمين

وتوالت الأسئلة وطلبات الإحاطة الخاصة بالعجز الكبير في أعداد المعلمين بسبب توقف الحكومة عن تعيين موظفين جدد، إلى جانب تكدس الفصول الدراسية بعشرات الطلاب مما يعيق العملية التعليمية.

وانتقد عضو مجلس النواب ضياء الدين داود أداء وزير التعليم تجاه مشكلة عجز المعلمين، موضحا أن العجز يصل إلى نحو 120 ألف معلم، وقال إن من غير الممكن توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين على المناهج الحديثة.

ولبيان الحال المزري الذي وصلت إليه المدارس بسبب عدم تعيين مدرسين أو حتى عاملي نظافة، قال النائب سامح حبيب إن هناك معلمين ينظفون فصول المدارس ودورات المياه بسبب عجز العمالة المعاونة بالمدارس، وطالب بسد العجز الصارخ في المدرسين عن طريق عمل عقود رسمية لخريجي كليات التربية.

وانتقد النائب محمد الصمودي توجه وزارة التعليم لفتح الباب أمام التطوع للتدريس بالمدارس مقابل 20 جنيها (أي نحو دولار وربع)، لافتا إلى مشكلة 36 ألف معلم نجحوا في اختبارات التعيين التي عقدتها الوزارة قبل 3 أعوام ووقعوا عقود عمل مؤقتة، ثم مارسوا العمل لمدة شهرين، ليتم بعد ذلك إنهاء تعاقداتهم بشكل مفاجئ.

إهدار المال العام

بدورها، شنت النائبة آمال عبد الحميد هجوما حادا على وزير التعليم بسبب توجه وزارته إلى التعليم عبر الحواسيب اللوحية (التابلت) في ظل ضعف شبكات الإنترنت في قرى مصر، وتساءلت مستنكرة "هل كنت دارس الموضوع ده؟".

وبسبب منظومة التابلت غير الملائمة لطبيعة العملية التعليمية في البلاد، اتهمت النائبة وزير التعليم بإهدار المال العام، وتابعت "الطلبة بيدخلوا الامتحان يلاقوا التابلت مش شغال ومش عارفين يجاوبوا".

كذلك قال النائب أحمد حمدي خطاب إن الدولة تكبدت أموالا طائلة للإنفاق على منظومة التابلت، لكن بلا أي أثر إيجابي ملموس على العملية التعليمية حتى الآن، مضيفا أن الوزارة وفرت للطلاب الأدوات الذكية دون تخطيط جيد لكيفية استخدامها، مشيرا إلى أن بعض الطلبة يستخدمون التابلت لفتح المواقع الإباحية وليس للاستفادة العلمية.

طارق شوقي أحد أكثر الوزراء تعرضا للنقد في مصر (مواقع التواصل)

اعتذار ودفاع

وزير التعليم الذي لطالما تحدث بتعال عن الانتقادات الموجهة له، بدأ حديثه أمام النواب بنوع من الاعتذار عن تغيبه خلال الجلسات الماضية، مؤكدا أنه سيحضر إلى البرلمان كل شهر من أجل مناقشة القضايا التعليمية المختلفة.

ثم انطلق دفاع شوقي عن سياساته في مواجهة تكدس الفصول، مؤكدا بناء 94 ألف فصل دراسي بتكلفة 31 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، وقال "دي آخر طاقتنا بآخر مليم معايا، كلنا عاوزين حلول حقيقية لأزمة عجز المدرسين وكثافة الفصول".

وألمح الوزير إلى أن مشكلة الأبنية التعليمية تشمل تعقيدات عدة فضلا عن عدم توفر المال اللازم للبناء، حيث استطرد معددا المشكلات "عندنا مشكلة معقدة بسبب الأبنية التعليمية، ممكن الفلوس تتوجد، ومنلاقيش أرض عشان نبني فصول ومدارس جديدة، إحنا بنتكلم عن مشكلة متزامنة من 25 سنة، والأخطر هو الزيادة السكانية.. عندنا زيادة 5 مليون طالب"، معتبرا أن الزيادة السكانية سبب رئيسي في أزمة الكثافة الطلابية في الفصول.

وكان شوقي ذكر في تصريح سابق له أن الوزارة ترث عجزا قدره 250 ألف فصل منذ عام 2017، موضحا أن تكلفة بناء الفصل الواحد تصل إلى نصف مليون جنيه (32 ألف دولار).

تسمم التلاميذ

وردا على أسئلة النواب حول تسمم مئات التلاميذ بمدارس مختلفة بعد تناولهم الوجبات المدرسية خلال الشهرين الماضيين، قال شوقي إنه ليس معنيا بهذه المسألة، مضيفا أن وزارة الصحة هي الجهة التي يُفترض أن توجه لها الأسئلة في هذا الشأن، وتابع "نحن نستلم الخدمة ولا نقدمها، إحنا الزبون، والمسؤول عن تقديم الخدمة هو وزارة الصحة".

يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، استحوذت شركة "سايلو فودز" -المملوكة للقوات المسلحة- على حق توريد الوجبات الغذائية للمدارس المصرية.

وتستهدف برامج التغذية المدرسية بالمدارس الحكومية أكثر من 12 مليون طالب في نحو 31 ألف مدرسة. ووفق وسائل إعلام محلية، تبلغ تكلفة وجبة التغذية المدرسية لطلاب المدارس 7.7 مليارات جنيه.

وأكد وزير التعليم خلال الجلسة البرلمانية أن وزارته راضية عن مستوى الخدمة المقدمة للطلاب فيما يخص الوجبات المدرسية، مشيرا إلى أن الحكومة ضاعفت موازنة الوجبات 4 مرات لمواجهة مرض الأنيميا عند الطلبة.

ورغم إبعاد المسؤولية عن وزارته، فإن شوقي نفى وجود أي تقارير رسمية تفيد بوجود مشكلة بالوجبات المدرسية، واصفا الأخبار حول تسمم التلاميذ بالادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي.

صعوبة المناهج

وعن أزمة عجز المعلمين بالمدارس، قال شوقي إن الأمر خارج عن إرادته، مدعيا أن القانون هو الذي أوقف تعيين المعلمين، مطالبا النواب بتعديل القانون واستثناء المعلمين من قرار وقف التعيينات بالأجهزة الحكومية.

وبالنسبة لصعوبة المناهج التعليمية، جاء رد الوزير بوصف منهج الصف الرابع الابتدائي بأنه أفضل ما أنتجته الوزارة في تاريخها، مع التأكيد على أن تلميذ الصف الرابع حصل على التأهيل اللازم لتلك المناهج خلال دراسته بالصفوف السابقة.

وأضاف أن مناهج العلوم والرياضيات تضاهي المناهج الأعلى مستوى بالعالم، مؤكدا أن الخطة التعليمية تعتمد على التسلسل بالشكل المريح للتلاميذ دون اشتراط إنهاء المنهاج المقرر خلال الفصل الدراسي، حيث يمكن استكماله في الفصل التالي.

ووجه حديثه لأولياء الأمور، قائلا "الله يخليكو سيبوا الأولاد وإحنا هنعلمهم، ولو أعدنا منهج الثمانينيات الأمهات هتقول صعب ولا بد أن ننسى كلمة امتحان"، مؤكدا أن المناهج محل الخلاف يتم تدريسها في مدارس دولية تصل مصروفاتها إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

ووفق مؤشر جودة التعليم في تقرير التنافسية الصادر عن منتدى دافوس عام 2019، احتلت مصر المرتبة رقم 93 من ضمن 140 دولة.