سوريا.. انفجار في دمشق وسقوط ضحايا بمرفأ اللاذقية جراء قصف إسرائيلي

أفادت وكالة رويترز صباح اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد ساعات من سقوط قتيلين وجريحين في قصف صاروخي إسرائيلي على مرفأ اللاذقية الحيوي (شمالي سوريا).

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العب بمنطقة دوما في ريف دمشق".

من جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من النظام بسقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة -جميعهم من عمال مرفأ اللاذقية- جراء قصف إسرائيلي.

وقال سكان محليون في اللاذقية إن "ألسنة النيران شوهدت تندلع في وسط الميناء على مسافات بعيدة، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بإخمادها بعد نحو ساعة من القصف".

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري بالمدينة".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يجري العمل على إخمادها، مؤكدة تضرر مستشفى محلي وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ.

فرق الإطفاء سيطرت على الحرائق في مرفأ اللاذقية (رويترز)

ويعد هذا القصف الاسرائيلي هو الثاني على الميناء خلال أقل من شهر، حيث جرى في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري قصف ساحة الحاويات في الميناء ذاته.

وفي حينها، قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية إن الضربة استهدفت شحنة أسلحة إيرانية متطورة مهربة من إيران عن طريق البحر ومخزنة بالميناء، مشيرة إلى أنه الهجوم العاشر في سوريا خلال شهر ونصف، والأول ضد أهداف في الميناء.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.