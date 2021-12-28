تتضمن 15 وزيرا.. الديوان الأميري الكويتي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الديوان الأميري الكويتي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، وتتضمن التشكيلة الجديدة 15 وزيرا. ومن المقرر أن يعمل بهذا المرسوم بدءا من تاريخ صدوره.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة -اليوم الثلاثاء- الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التشكيل الوزاري طبقا لصلاحياته التي أصدرها أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد بارك التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء.

من جهته، أورد التلفزيون الكويتي أن مجلس الوزراء الجديد يتضمن تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية خلفا لخليفة حمادة، بينما يحتفظ الوزير محمد الفارس بحقيبة النفط.