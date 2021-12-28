بعد أسبوع على إعلان خروجه من الخدمة.. جماعة الحوثي تعلن السماح باستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أمس الاثنين استئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت، وذلك بعد أسبوع من إعلانها أن المطار بات خارج الخدمة إثر تعرضه لضربات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية.

وذكرت وكالة أنباء سبأ التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن هيئة الطيران المدني -التي تديرها الجماعة- أعلنت في بيان أنها سمحت باستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى المطار "بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة".

وحذرت الهيئة -في البيان الذي نقلته الوكالة- من أنها لا تستطيع ضمان استمرارية عمل هذه الأجهزة على المدى الطويل بسبب قدمها، وحثت الأمم المتحدة على مساعدتها على إدخال أجهزة جديدة قامت بشرائها لتحل محل القديمة.

وأضافت هيئة الطيران المدني أنها تحمّل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عملية هبوط وإقلاع الطائرات في حال تعطلت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ، كما حمّلت السعودية "مسؤولية ما ترتب على استهدافها المطار واحتجاز التجهيزات الخاصة به".

وأعلنت جماعة الحوثي الثلاثاء الماضي توقف مطار صنعاء عن العمل بعد استهداف عدد من مرافقه من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في حين دعا مسؤول أممي إلى إعادة فتح المطار سريعا من أجل تدفق المساعدات.

من جهته، أكد التحالف أن الضربات كانت ضد أهداف عسكرية في مطار صنعاء، متهما جماعة الحوثي باستخدام المطار لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه السعودية.

كما قال التحالف آنذاك إن الضربات لن يكون لها أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن تؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية.

وأُغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية المدنية منذ 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة في صنعاء، لكن كان يُسمح لطائرات تابعة للأمم المتحدة بالهبوط فيه.