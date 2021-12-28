الهند.. محامون يطالبون حكومة مودي بإجراءات ضد متطرفين هندوس دعوا لإبادة المسلمين

طالب مجموعة من كبار المحامين في الهند اليوم الثلاثاء حكومة ناريندرا مودي القومية الهندوسية باتخاذ إجراءات ضد متطرفين هندوس حرضوا علنا على إبادة المسلمين.

وفي رسالة موجهة لرئيس القضاء الهندي، طالب المحامون بمحاسبة محرضين على العنف والكراهية دعوا لإبادة المواطنين الهنود المسلمين خلال تجمعين عقدا بوقت سابق في ديسمبر/كانون الأول الجاري بالعاصمة نيودلهي وفي ولاية أوتاراخند (شمال).

وقال المحامون إن تلك التجمعات والدعوات تشكل دعوة مفتوحة لإبادة مجتمع بأكمله، وتهديدا بالغ الخطورة على وحدة وسلامة الهند.

وتأتي الرسالة بعدما تساءل أعضاء في أحزاب المعارضة عن صمت رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الدعوات التي صدرت عن متطرفين هندوس لإبادة المسلمين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الشرطة الهندية فتح تحقيق في دعوات قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال التجمع الذي عقد في منطقة هاريدوار بولاية أوتاراخند.





وفي مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت امرأة وهي تخاطب حشدا كبيرا خلال هذا التجمع قائلة "حتى لو أصبح 100 منا فقط جنودا وقتلنا مليونين منهم فسننتصر، لن تكونوا قادرين على حماية القانون الأبدي (تقصد "ساناتانا دارما" وهو الاسم الذي يطلقه الهندوس على ديانتهم) إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق"

وحضر التجمع عضو واحد على الأقل من حزب الشعب الهندي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي تحرك مشابه، قام متطرفون هندوس منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بمنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في ساحة اعتادوا الصلاة فيها ببلدة قرب العاصمة نيودلهي.

ومنذ وصوله إلى السلطة في 2014، يواجه حزب مودي اتهامات بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى، لكنه ينفي ذلك.