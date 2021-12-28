الحكومة التونسية تعلن موازنة 2022 واتحاد الشغل يقول إنها أعدت في الغرف المظلمة

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء موازنتها للعام المقبل 2022، بعجز أولي متوقع يقدّر بـ3 مليارات دولار، تشكل نسبته قرابة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، دون الرجوع للبرلمان المعطل بقرار من الرئيس قيس سعيّد.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن الموازنة العامة للسنة الجديدة قُدّرت بأكثر من 27 مليار دولار بارتفاع قدره 2.3% عن موازنة العام الجاري.

وأضافت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تونس دون المأمول، وأنه رغم كل هذه الظروف فقد حاولت الحكومة تقديم قانون متوازن تأخذ فيه بعين الاعتبار برنامجها الذي يندرج في إطار إصلاحات جوهرية.

وتوقعت الوزيرة -خلال مؤتمر صحفي لاستعرض أبرز إجراءات قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة- أن يبلغ عجز الموازنة الجديدة 9.3 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار)، مشيرة إلى أن حاجيات البلاد للاقتراض الخارجي قُدّرت بـ12.6 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 4.4 مليارات دولار.

كما اعتبرت وزيرة المالية أن إعداد الموازنة العامة للسنة الجديدة كان امتحانا صعبا للحكومة بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، وفق تعبيرها.

وشددت على أن قانون الموازنة تضمن إجراءات لفائدة الفئات الهشّة فضلا عن إجراءات تشجع على المبادرة الخاصة وعلى الاقتصاد التضامني.

في مقابل ذلك، اعتبر المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن قانون الموازنة العامة صيغ في حجرات مظلمة، ودون استشارة أي طرف.

وأضاف الطاهري أنه أصبح من الواضح أن الملفين الاجتماعي والاقتصادي ما زالا تحت هيمنة رؤية ليبيرالية متوحشة، ولكن بأقنعة جديدة براقة، حسب تعبيره.

وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية.

من هذه التدابير، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وتشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا يقدر بـ109.23 مليارات دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) دينا خارجيا.